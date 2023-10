Marlene Favela, la famosa ´Gata salvaje´, reconoce que no perdona el engaño

Hace 20 años la actriz mexicana Marlene Favela saltó a la popularidad en todo el continente cuando protagonizó Gata salvaje, un melodrama clásico donde ella encarnaba a Rosaura una joven indomable a quien solo el amor logró amansar en alguna medida. Su compañero de escena fue Mario Cimarro, quien también se popularizó.

Los dos llegarían a Colombia por proyectos que tuvieron éxito en todo el continente, él en Pasión de gavilanes y Marlene estaría en Los herederos del monte y El zorro y la espada, por mencionar algunos.

Desde entonces, Favela ha estado muy vigente en la pantalla pues ha protagonizado varias de ellas. También ha incursionado en series y teatro. Su vida personal también ha tenido noticias: se convirtió en madre en el 2019, se casó y luego se divorció.

Revista Vea la contactó en México grabando la nueva novela donde comparte set con Fernando Colunga, el mismo de María la del Barrio, La usurpadora y Esmeralda.

Marlene Favela y su época en Gata salvaje

“En aquella época llegó a mi vida de manera inesperada estaba haciendo un personaje una novela…un día me llamó un ejecutivo de Televisa y me dijo vamos a matar a tu personaje y yo ahhh…”, ahí fue cuando le propusieron ir a protagonizar a Miami la icónica historia.

“Tenía toda ilusión, pero también había muchos miedos, mudarme de país, empezar una nueva aventura. Yo lo que ería era tocar almas, siempre desde que inicié mi carrera (quería) era entretener al público, que se la pase bien… que sueñe conmigo, que se pelee conmigo, me han tocado personajes entrañables y Gata salvaje es uno de ellos…yo quería tocar un alma, creo que lo logré y eso para mí es mi recompensa”, dijo sobre lo que soñaba en aquella época y sigue siendo su meta constante en cada proyecto que hace.

Marlene que recientemente estuvo en la pantalla latinoamericana en el canal Lifetime, en Amores que engañan, una serie que ha reunido a varias celebridades del melodrama regional en historias que dejan al descubierto que en el amor hay felicidad, pero también sufrimiento, engaño e incluso violencia. Marlene protagonizó uno de ellos que fue grabado en Guadalajara. Su personaje Fabiola, una importante ejecutiva, conoce a Charly en la oficina, quien parece ser el gran amor de su vida. Cuando él se muda, ella empieza a tener trastornos de ansiedad.

¿Por qué Marlene Favela no perdona la traición amorosa?

El personaje que no significó mayor complejidad para la actriz mexicana tampoco se parece en nada a ella, según dijo a Vea.

Tampoco se identifica mucho con la premisa Amores que engañan, pues ella confiesa que no perdona un amor así: “Soy un poco intolerante con ese tema…no perdono porque si hay engaño, entonces no hay respeto no hay lealtad y una serie de cosas que para mí conforman lo que se llama amor…complicidad, respeto. Si hay un engaño no tiene sentido perdonar, desde mi punto de vista”.

Asegura que en ese aspecto ella no ha engañado y aunque sus amores pudieron haberlo hecho con ella, no se ha enterado.

La actriz, que el año pasado estuvo una larga temporada en Colombia grabando el reality de cocina Top Chef, no se siente extranjera en tierras nuestras. “Amo su cultura, su gente, siento que hay mucha similitud en muchas cosas con nosotros los mexicanos. He tenido la oportunidad de vivir muchas veces allá y conocerlos”. Marlene ha estado en Villa de Leyva, Paipa, Bogotá, Villa de Leyva por mencionar algunos puntos.

Sobre su aspiración actual además de seguir actuando es bastante sencilla: “ser feliz”. Su prioridad es su hija Bella con quien siente que empezó a ver la vida de otro color y manera. “Mi sueño es ver crecer a mi hija, verla convertida en una mujer feliz, realizada, sin miedos, completa, con valores. Bella es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida, desde que está aquí me he convertido en mejor ser humano, siento más empatía, veo la vida de otro color, me ha convertido en mejor ser humano”.

Laboralmente, se enfoca en EL maleficio, la novela que cuatro décadas atrás tocó el tema de la brujería y los hechizos por primera vez en una pantalla mexicana y en la que ahora tiene el rol estelar. “Es un proyecto que emociona mucho. Junto a un productor tan reconocido como lo es José Alberto Castro”.

