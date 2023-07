José Luis Rodríguez, el Puma, sigue rugiendo a sus 80 años “Amar realmente duele”

José Luis Rodríguez, mundialmente conocido como EL Puma, es toda una leyenda viviente en la industria musical y no solo por la cantidad de éxitos que ha cosechado con su voz a lo largo de más de 60 años de carrera musical sino porque ha sobrevivido a delicados quebrantos de salud y a sus 80 años, cumplidos en enero pasado, sigue pisando escenarios y trabajando en el entretenimiento. Recientemente fue jurado de La voz en Chile y ahora, empieza una gira de conciertos en varias ciudades latinoamericanas.

El venezolano, radicado en Miami, que comenzó su popularidad cuando fue parte de la famosa orquesta Billo´s Caracas Boys, luego se lanzó con rotundo éxito como solista, también fue galán de telenovelas en su país. En algunas ocasiones interpretó los temas centrales de varias de estas historias.

Ahora ha vuelto a sonar justamente por interpretar el tema principal de la segunda temporada de la serie de Lifetime Amores que engañan, que se emite los sábados a las 10 p.m.

Más historias de vida de famosos JLo se defiende de quienes la critican por lanzar licor JLo lanzó hace poco su propio licor y fue severamente criticada pues Ben Affleck, su esposo, es un rehabilitado del alcoholismo. Ahora ella se defiende. Lee qué dijo JLo sobre las razone spor las que sacó licor Jennifer López se defiende de ataques por nuevo licor: Conoce al ahora exesposo de Ricky Martin Jwan Yosef se hizo famoso por ser el esposo de Ricky Martin, sin embargo, sus actividades y otros datos no han sido tan ventilados. Conócelos aquí. Entérate de quién es, qué hace y más del exesposo de Ricky Martin Jwan Yosef, quién es y a qué se dedica el exesposo de Ricky Martin

“EL amor verdadero creo que no engaña”, El Puma

EL artista habló con Vea sobre la letra de la canción y su opinión sobre el amor y si bien es cierto cree que este siempre suma, también considera que “amar realmente duele”. En opinión del artista cuando una pareja se junta porque se ama es inevitable que empiecen los desacuerdos y desavenencias, pero también que hay cómo proteger el sentimiento y es cuando se cede. “De ahí consiste el respeto mutuo y el amor. Ese (amor) de verdad es sabroso, cuando uno cede y le da espacio a la otra persona”.

También te puede interesar: “Me afectan muchas cosas”, Sebastián Martínez confiesa cuáles son sus miedos

Curiosamente considera que el título de la serie y el tema Amores que engañan sería un contrasentido. “El amor verdadero creo que no engaña cuando hay amor realmente, pero en este caso yo creo que estos (los temas de la serie) son conflictos donde aparece el dominio del hombre por la mujer”. EL cantante reconoce y valora a la mujer en sí misma y celebra lo que ha logrado. “Para mí, creo que cuando Dios creó esa cosa hermosa, que se llamaba mujer, no la sacó de nuestros pies para que la pisotee; ni de nuestra cabeza para que la domine con intelecto, no es una competencia de quien es más inteligente”.

También es un convencido de que el amor es probado “Creo que la pareja se debilita por cosas económicas, por enfermedad y por otra tercera persona. Pero ahí comprobé que sí existe ese amor desprendido que te acompaña en cualquier situación que tengas en la vida”.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia

El Puma además de ser un afortunado en el amor, también goza de excelente salud; reconoce que después del doble trasplante de pulmón que tuvo en diciembre del 2017, sigue siendo muy disciplinado no solo con su alimentación, sino con su descanso y la actividad física.