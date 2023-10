María Cecilia Botero invita a participar de Legado Solidario, una iniciativa UNICEF

María Cecilia Botero es una de las caras más conocidas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Colombia, pues desde hace años promociona y participa de las iniciativas que lidera esta agencia de la Organización para las Naciones Unidas (ONU).

En días recientes, la experimentada actriz y presentadora estuvo de visita en la Revista Vea, donde explicó a los lectores de qué trata ‘Legado solidario’, una de las campañas que actualmente realiza esta organización, fundada en diciembre de 1946 y que hoy tiene presencia en más de 191 países.

¿Qué es y cómo hago parte de ‘Legado solidario?, María Cecilia Botero te cuenta

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña de 58 años, este canal de recaudación de fondos permite a los donantes dejar parte de su herencia a miles de niños, niñas y adolescentes colombianos en condición de vulnerabilidad.

“Hacer parte de esto me hace muy feliz porque es algo diferente, algo de lo que también pueden hacer parte muchas personas ¿Para qué queremos tener propiedades y dinero acumulado en el banco al momento de morir? No podemos evitar lo inevitable, la muerte es una realidad que nos espera a todos, ¿entonces por qué no dejar algo de eso para aquellos que no la han tenido fácil, sobre todo para quienes apenas empiezan su vida y lo hacen con escasez de recursos“, aseveró la actriz, reconocida también por su trabajo en series, novelas y películas, como Encanto, Dos mujeres, La suegra, Nuevo rico nuevo pobre, La venganza de Analía, entre otras.

Según María Cecilia Botero, solamente debes cumplir tres sencillos pasos para convertirte en uno de los donadores de ‘Legado solidario’: decidir qué te gustaría compartir cuando hayas partido de este mundo, contactar a UNICEF para recibir la ayuda necesaria en el proceso, y sentirse orgulloso de dar este primer paso que marcará la diferencia en el futuro de Colombia.

“La idea es que hagas tu testamento o compres tu seguro de vida, y pongas como beneficiario a UNICEF en una partecita; entonces eso es lo que queremos hacerle entender a las personas, que pueden dejarle cosas a su familia y pensar en ellos, obviamente, pero que también pueden ayudar con algo a aquellos que no tienen la posibilidad de nuestro hijos, nietos o sobrinos (...) Por eso en estos 5 años que llevamos de ‘Legado solidario’ hemos recibido 33 donantes, entre estos 8 testamentos, 22 seguros de vida y 3 CDT; esa es la manera que estas personas han encontrado de asegurar que esos recursos queden bien destinados para cuando ya no estén aquí“, concluyó.

Recuerda que para ser en uno de los colombianos que hacen parte del ‘Legado solidario’ de UNICEF, puedes contribuir de la siguiente manera: