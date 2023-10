Humberto Zurita revela que ha tenido vivencias inexplicables, incluso paranormales

Cuando Humberto Zurita fue llamado a presentar Inexplicable Latinoamérica el formato basado en uno similar estadounidense, conducido por William Shatner, no fue solo por su amplia trayectoria en televisión como actor, conductor, productor y director; en realidad, las experiencias inexplicables, esotéricas y paranormales han causado siempre gran curiosidad a lo largo de la vida del actor, que en charla exclusiva con revista Vea reveló que algunas incluso las ha experimentado en carne propia.

Humberto Zurita volverá este viernes 27 de octubre una vez más a contarle al público a través del canal History esas experiencias en Inexplicable Latinoamérica. A lo largo de doce capítulos, que serán emitido a las 10 p.m., esta producción se adentrará en historias de este tipo ocurridas en esta parte del continente.

“Todo este halo de misterio que tanto la producción como William Shatner trabajaron, yo trato de retomarlo para que se quede en ese mismo tono. Pero obviamente, con mi interpretación de cada cuento, de cada historia”. “Además, las historias están muy bien documentadas y hay un trabajo muy, muy profesional, muy exhaustivo de buscar estas historias y de tratar de darles una coherencia para que el público pueda entender de qué estamos hablando”, indicó.

Humberto Zurita vio el cometa Ikeya Seki

Humberto Zurita presenta Inexplicable Latinoamérica, en su tercera temporada, por History. Desde este viernes 27 de octubre a las 10 p.m. Fotografía por: Cortesía History

El actor empezó recordando que la primera vez que tuvo contacto con este tipo de experiencia fue en 1965, por iniciativa de su propio padre, un hombre curioso por el universo. “Mi padre, muy inquieto, me llevaba muchísimo a lugares extraños, me llevó muchas veces a la zona del silencio. Recuerdo mucho un evento que fue el que marcó mi vida y me llevó a ser esotérico, a querer encontrar cosas de verdad que son solo inexplicables…Fue con el cometa Ikeya Seki, que pasa (cada) determinados años. Fue increíble porque mi papá me despertó tipo 2 de la mañana para llevarme al desierto. Él sabía que en la ciudad no se podía ver…estuvimos acampando tres días. (El cometa) pasaba y dejaba su cola y donde mi papá me llevó se veía perfectamente, la biosfera era visible, se llama el sarnoso ese lugar. A partir de ahí empecé a interesarme no por la astrología sino por los eventos que ocurren y que son mucho más allá de las fuerzas humanas y ahí me empecé a interesar por este tipo de cosas…hablaba de esas gigantescas piedras que parecía que los dioses habían bajado y jugado allí. (Todo eso) te llevan a ti a la reflexión y a la introspección y encontrar que no eres el único en este planeta”.

También te puede interesar: Famoso actor de The Walking Dead sufrió un aneurisma y ahroa tiene cáncer. Pide ayuda

Así fue la experiencia de Humberto Zurita con un OVNI

Zurita experimentó lo que cree fue un avistamiento de Objeto Volador no identificado (OVNI) en su etapa adulta, cuando grababa una producción en Hidalgo, uno de los estados mexicanos que se dice ha tenido muchos avistamientos similares. En esa ocasión él iba a bordo de un carro que se desplazaba por zona desértica.

Aquí más sorprendentes historias de vida de famosos

“Íbamos una noche, estábamos haciendo El vuelo del águila, que era la vida de Porfirio Díaz, íbamos varios compañeros transportándonos al lugar que íbamos a grabar, era las 4 de la mañana y de pronto, frente a nosotros se detuvieron tres luces que de pronto se convirtieron en tres globos que giraban se acercaban y se iban y de pronto desaparecieron a gran velocidad. Todos nos quedamos impactados, decíamos: ´qué pudo ser un avión o qué…pero estaban muy bajos…ahí me interesé más”.

Son muchas las experiencias de las que el actor ha tenido conocimiento a lo largo de su vida, pero sin duda hay una que le inquieta particularmente. “Te va a parecer un lugar común, pero el evento que a mi más me gustaría encontrarle una razón y un sentir es cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, que tiene que ver con la fe, la religión, pero también con la parte esotérica y con la ciencia porque se ha investigado científicamente ese manto…Y me pega mucho porque tiene que ver (también) con lo que me inculcó mi familia. Yo, aunque no ejerzo, soy católico, mi familia, mis padres eran devotos”.

Zurita confesó que en este momento de su vida, donde pese a que disfruta del éxito laboral, le siguen afectando las pérdidas que ha tenido. Hace cuatro años falleció su esposa, la actriz Cristian Bach y luego fue su madre. Ahora siente que de alguna manera la búsqueda que ha tenido de las situaciones inexplicables y lo que ha aprendido de esos procesos, también lo ha llevado a reconciliarse con su fe. “He recuperado, me han surgido de nuevo cosas que había perdido...”

El actor no pierde la esperanza “quiero creer que podemos ser buenos seres humanos, que podemos ser mejores de lo que somos y para eso necesitamos ciertas ayudas, como la fe”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento