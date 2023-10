¿Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, apareció? Mujer en siquiátrico sería ella

Después de entregar a su hija Michelle Salas en el altar en la Toscana italiana, el pasado fin de semana, el ídolo mexicano, nacido en Puerto Rico, Luis Miguel sigue bajo la atención de los medios de comunicación, y una vez más por causa de Marcela Basteri su madre, desaparecida en 1986.

La historia es tan conocida por sus seguidores, pues además de ocupar numerosas noticias en la década de los 90 en los medios del entretenimiento, la serie Luis Miguel de Netflix, autorizada por él, no dejó dudas de que ese vacío y la ausencia de su madre marcaron por completo al ídolo. La serie deja ver que la relación de los padres de Luis Miguel no era buena y Luisito Rey, padre del artista, decidió alejar a Marcela de la vida del joven. En la serie, que dejó al descubierto que el afán del artista por saber de su madre era tal que tuvo contacto con El Mosad para que le ayudaran a dar con su paradero, al igual que en la vida real quedó claro que el paradero de la madre del Sol de México es un enigma y no se sabe si está viva o muerta.

También te puede interesar: Luis Miguel: médico revela qué cirugías le hizo y cómo logró bajar de peso

Para muchos solo hasta hace muy poco Luis Miguel sanó la herida que le supuso perder a su madre, o no saber nada de ella por años, otros creen que es una llaga que permanece allí.

En Argentina, donde el artista tuvo cinco exitosos recitales, el tema de su madre no ha dejado de ser noticia.

Luis MIguel junto a su madre Marcela Fotografía por: Instagram

Allí el periodista argentino, Luis Ventura, presentador del programa argentino secretos verdaderos, reveló que una mujer llamada Honorina Montes, podría ser en realidad Marcela Basteri. Según lo que aseguró el comunicador la señora que permanece recluida en un hospital siquiátrico Moyano de Buenos Aires corresponde físicamente a las características de Marcela Basteri.

¿Es la mujer recluida en siquiátrico de Argentina la mamá de Luis Miguel?

Por su parte, Flavia e Ivana Basteri, supuestas primas de Luis Miguel, también han entrado en apoyar esta teoría y por ello han apoyado que se realice una prueba de ADN a la señora para conocer si real vínculo con el cantante y por supuesto con ellas.

En el programa, se leyó un supuesto comunicado que dice lo siguiente: “La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional ordena que se proceda, con carácter urgente, a la extracción de ADN y/o material genético de la señora ‘H’, Ivana Analía Basteri y Flavia Elvira Basteri”.

También hay que mencionar que no es la primera vez que la señora Montes es objeto de una prueba de ADN. Hace dos años, en 2021 le realizaron un procedimiento similar y el resultado fue que ella no tenía ninguna vinculación sanguínea con Luis Miguel.

En una entrevista al programa ´A La Tarde´, el programa conducido por Karina Mazzocco en América, Ivana y Flavia compartieron sus evidencias de que la persona internada en Buenos Aires es realmente Marcela.

Estas pruebas consisten en ciertas características físicas que compartirán Honorina y Marcela, como ciertos lunares. “Así como los marcamos, tiene los lunares. Tiene todos los detalles. Tiene el mismo lunar en el cuello”, dijo Ivana.

La nueva prueba podría corroborar el resultado de hace un par de años o sorprender al mismo Luis Miguel. Aunque el controvertido periodista Ventura ha dicho que el cantante sabe que ella es su madre y la visita constantemente, algo que resulta imposible para muchos, pero él se mantiene en ello.

Luis Miguel, por su parte, retomará su gira de concierto que lo tendrá a finales muy ocupado entre noviembre y diciembre en varias ciudades mexicanas.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia