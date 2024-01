Wendy Sulca: así se ve actualmente tras confesar que sufrió de bullying

En redes sociales, son centenares los memes y chistes que se han creado alrededor de la imagen y la música de la cantante peruana Wendy Sulca. Tiene 27 años, y desde que era de una niña de seis se habló de ella, gracias a canciones que posteriormente se hicieron virales en internet como La tetita y Cerveza, cerveza.

Nació el 22 de abril de 1996, en el distrito de San Juan de Miraflores. Su padre, Franklin Sulca, también era músico, y fue su principal apoyo en lo que respecta a su carrera en la industria del entretenimiento. En el 2005, Wendy, que tenía nueve años, enfrentó el inesperado fallecimiento de su papá.

En una entrevista con la periodista Verónica Linares, para La Linares, su canal de Youtube, aseguró que la muerte de su progenitor y también mánager fue de las peores cosas que vivió. De hecho, sobre el trágico suceso surgió la canción Papito, ¿por qué me dejaste?

Tras la muerte de Franklin Sulca, Lidia Quispe la madre de Wendy, se puso al frente de la carrera de su hija, aunque, de acuerdo con las declaraciones de Wendy, en una entrevista con El Comercio, su mamá sabía que el mundo de la música era muy hostil.

“Al inicio mi mamá se negó porque tenía miedo. Ella sabía que era un mundo muy frívolo para una niña, pero cuando me escuchó cantar, ahí recién se animó en apoyarme porque vio que tenía talento. Desde entonces, ella me apoya en todo y es mi soporte”, detalló en ese medio de comunicación.

El bullying del que ha sufrido Wendy Sulca

Además de su tragedia familiar, Wendy tuvo que hacerle frente al bullying en redes sociales, condición que hoy se mantiene. En una charla que sostuvo con La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, la intérprete de En tus tierras bailaré hizo una reflexión al respecto.

“Fue complicado, porque yo tenía ‘shows’, conciertos, entrevistas, ensayos y muchas veces faltaba a clases. Por el lado de vivir la vida normal de una niña a esa edad no la tuve. Fui becada en un colegio de mediana clase y me topé con un compañero que no era muy empático, que me trató súper mal, me dijo que no pertenecía a ese lugar, que qué hacía ahí”, contó.

Añadió que tuvo que crear una barrera para evitar que la afecten los comentarios mal intencionados de la gente. “Me baño en aceite con todos esos comentarios. Hay mucha superficialidad en las redes sociales, hay muchos filtros, muchas cosas que hacen ver la persona que no eres y crea muchas inseguridades”, agregó.

La carrera de Wendy Sulca sigue en ascenso. En diciembre del 2023 lanzó un álbum de la presentación en vivo que hizo desde el Gran Teatro Nacional de su país natal, y en el 2022 publicó un disco llamado Evolución.