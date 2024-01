Karol G se mostró orgullosa de su bigote, decidió no depilárselo

Luego de hacer pública su relación amorosa en junio del 2023, Karol G y Feid se han mostrado mucho más tranquilos a la hora de dejarse ver juntos en redes sociales. Aún así, tratan de mantener su noviazgo en privado, pues, como lo dijo ‘La Bichota’ en una entrevista con Billboard, es la forma en que cuidan su romance.

Recientemente, la paisa compartió imágenes de los divertidos momentos que pasó junto con su novio en Medellín mientras festejaban la Navidad. En los videos se les vio cantando, riendo, comiendo, bailando y pasando tiempo de calidad con sus familias.

La creadora de Mañana será bonito, mostró fotos suyas mientras descansaba en su casa de Medellín. La cantante, que comió mazamorra con panela, se dejó ver al natural.

Una de las fotografías que más llamó la atención de sus seguidores, fue tomada en un ángulo muy cercano a su cara. La imagen, al estar tan cerca del rostro de la antioqueña, evidenció ‘su bigote’. La intérprete urbana escribió, al lado de la imagen, un mensaje en que evidenció que se siente cómoda con su vello facial.

Karol G y su mensaje de amor propio

“El bocito que no me quité en diciembre”, escribió la novia de Feid. Es de destacar que la intérprete de Oki Doki es una abanderada del amor propio y de la aceptación personal. En julio del 2023 manifestó su molesta con la revista GQ, que la tuvo en carátula.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural (...) Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, redactó al lado de una foto donde apareció sin maquillaje.