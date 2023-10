Por fin Victoria Beckham habló de la infidelidad de David: “Fue una pesadilla”

David y Victoria Beckham conforman una de las parejas más estables y admiradas de la industria del entretenimiento. El exfutbolista y ahora propietario del Inter de Miami y la excantante de Spice Girl y actual diseñadora de modas y empresaria llevan más de 20 años de casados y pocas veces han visto su matrimonio en titulares de noticias por causa de alguna crisis.

Realmente solo en una oportunidad, cuando él jugaba en España, estuvieron bajo el ojo del huracán, pero el silencio de David y Victoria terminó por diluir los rumores de crisis y con el paso de los años la pareja se fortaleció.

Ahora, con el lanzamiento del documental Beckham en Netflix se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la infidelidad de él y finalmente Victoria admite el sufrimiento que padeció por aquellos días.

Victoria Beckham habló del momento más difícil de su vida Fotografía por: Getty Images

La historia data del año 2003, hace dos décadas, cuando David jugaba en el Real Madrid. En ese entonces el inglés contrató a Rebecca Loos, una bella y reconocida modelo como asistente. Un año después la asistente concedió una entrevista a la revista alemana In Touch y reveló que había tenido una aventura con el jugador, pese a que lleva un par de años de casado con la Spice.

Naturalmente las declaraciones le dieron la vuelta al mundo, luego se supo que la modelo de alguna manera había sido presionada para hablar de la historia. “Recibí una llamada en la que me decían que eran de News of the World y que iban a sacar a la luz lo mío con David Beckham. Mi corazón dejó de latir durante un minuto”, dijo en aquella oportunidad la asistente.

“Fue la etapa más infeliz de mi vida”, Victoria Beckham

Pese a que David negó las acusaciones, y tomó la decisión de despedir a la asistente, al parecer todo fue cierto y Victoria hablo al respecto en el material recién estrenado en Netflix. Aunque en el documental ninguno lo termina por confirmar y ni siquiera mencionan el nombre de la supuesta amante.

“Ni siquiera puedo empezar a decirles lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla. Fue un circo absoluto, y a todos les encanta cuando el circo llega a la ciudad, ¿verdad? A menos que seas parte de él”, comentó Victoria en la serie. También habló de su enojo contra su esposo por lo acontecido. “Fue la etapa más infeliz de mi vida”, señaló la empresaria.

