Tatiana Castro, Miss Colombia 1994, dejó de ser pastora para ser coach espiritual

La Miss Colombia 1994 Tatiana Castro estuvo durante más de una década fungiendo como pastora de una iglesia cristiana. Durante ese tiempo Castro asegura que nunca le faltó nada, materialmente hablando, y estuvo de tiempo completo ayudando a los de su comunidad. Sin embargo, en el 2015 enfrentó el divorcio. La exreina tomó distancia y se retiró de la congregación que dirigía y asegura que comenzó una época de crisis. “Estaba rota por dentro”, comenta refiriéndose a su estado de ánimo. A esto se sumó un quiebre económico que la hizo enfrentar situaciones que antes habían sido ajenas a su vida “Yo supe cómo era no tener para pagar el colegio de mis hijas, despertarme a las 3 de la mañana sabiendo que no tenía un peso en el bolsillo”. Adicionalmente, su autoestima estaba por el piso, pues no estaba segura de poder entrar en el mundo laboral de nuevo “en realidad, me sentía bruta”

Pero esta caída se convirtió en la oportunidad para empezar de nuevo y posteriormente, fue la inspiración de uno de sus libros.

Tatiana se sacudió de la situación, se focalizó en pensamientos de victoria y apartó lo que ella denomina creencias limitantes que no le permitían ver más allá. Además, de lecturas que le ayudaron a volver a creer en sí misma, asistencia a talleres para restablecerse interiormente, comenzó a trabajar. Así y poco a poco, se recuperó y regresó al trabajo.

También te puede interesar: Ana María Estupiñán, de Rigo, y su historia de amor con Mattias, su esposo

Hoy Tatiana es conferencista de temas de prosperidad y renacer personal, ha escrito seis libros inspirados en sus propias experiencias donde comparte las herramientas que a ella le han funcionado.

A Tatiana Castro le dijeron no varias veces

ADN de un campeón fue el primero de ellos. “Es un best seller, pero cuando lo intenté publicar la primera vez varios me lo rechazaron. Así, igual que cuando me dijeron ´no´ en tres departamentos, en la época del reinado ,y al final uno dijo que sí. Recuerdo que uno dijo que yo era muy oscura; otro, que era muy fea, en fin. Al final, y volviendo al libro, me autoedité y publiqué y en 24 horas estaba vendiendo muy bien”. Con el tiempo una de las editoriales que le dijo no a la exreina lo publicó: “Ya no les pareció tan chanda”, dijo.

Así lucía Tatiana Castro en 1994 cuando fue coronada Miss Colombia. Carolina Gómez le entregó la corona Fotografía por: cortesía cromos

Este texto según la exreina permite al lector maximizar todo el potencial que tiene dentro para alcanzar metas. EL segundo texto fue Manual para divorciados. “Cuando me divorcié me di cuenta de que en realidad no hay literatura para los que nos divorciamos”. Luego vendrían cuatro títulos sobre Cómo crear o aumentar la riqueza: Millonario con propósito, Renacer de un titán, que se basó en la manera en que se levantó luego del divorcio; Gerencia tus finanzas y De cero a millonario.

Lee aquí más historias de vida de famosos

“Para buscar un mentor en algo debe ser alguien que sepa cómo se hace. Yo sé lo que es no tener y sé lo que es salir de ahí y tener prosperidad, partiendo del cambio y de la manera en que te relacionas con el dinero”, comenta Castro quien además se ha convertido en una experta en constelaciones familiares y ángeles.

De esta nueva etapa de su vida la ahora conferencista se siente más libre y menos limitada. Reconoce que en sus años de cristiana se sintió feliz ayudando a otros, pero en aquella época ese apoyo solo lo daba a los de su iglesia. “Hoy no discrimino a nadie para ayudarlo, sin importar lo que sea o en lo que crea le doy herramientas para mejorar. Agradezco el tiempo en la iglesia porque pude desarrollar mis dones y talentos, pero hoy los puedo usar y emplearlos sin límite”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento