Rosalía revela detalles de su compromiso con Rauw Alejandro: “Me puse a llorar”

La cantante española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro han tenido carreras musicales muy fructíferas y aplaudidas. Por ello, cuando se ennoviaron sus seguidores los cobijaron de mensajes de apoyo y desde entonces, están pendientes de todo lo que ocurre con sus vidas, no solo en la parte musical sino en la personal.

Sin duda, se han convertido en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento mundial. Por eso, no fue extraño que en una ronda de preguntas digital, a la que accedió la pareja y que rápidamente navegó por el ciberespacio, se les preguntara justamente por algunos aspectos de su romance, más exactamente sobre su compromiso. Fue Rauw el encargado de leer en un papel la pregunta ¿Cómo nos comprometimos y quién propuso a quién?

La encargada de contar el detalle de lo ocurrido de ese inolvidable día fue Rosalía. “Nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado y que podría existir”, comenzó revelando que todo ocurrió en la casa de la abuela de Rauw en Puerto Rico, concretamente la parte alta del edificio. “Empezaron a haber fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico desde arriba. No me lo esperaba”, agregó.

“Me dijiste: ‘Vente, que te quiero enseñar un sitio’. Y yo te seguí de lo más inocente”, luego siguió diciendo: “Empezaste a buscar algo y como que no lo sacabas y (dije) qué está buscando…”. De repente, el artista se intentó sacar algo del bolsillo, pero el anillo que llevaba se le quedó enredado y Rosalía no se lo podía creer. “Estaba nerviosa. No me acuerdo de todos los detalles. ¿Te arrodillaste?.... Yo pensaba no me (lo) puedo creer. ¿Será que me va a dar un anillo? y me puse a llorar y así nos comprometimos”, culminó la cantante en medio de risas.

Más confesiones de los novios

En ese rato también dejaron al descubierto otros detalles de su vida privada, por ejemplo, su primer encuentro. “Nos conocimos en Las Vegas en los Latin Grammy. Tú pensabas que yo era un player”. “Y resulta que no. Me tocó la lotería”, dijo la cantante española de esa primera vez en la que no hubo flechazo, sino que, por el contrario, el puertorriqueño tuvo que conquistarla “se lo tuvo que trabajar”, dijo.

Él recuerda perfectamente cómo estaba ataviada su hoy prometida. “Era un traje negro”. “También llevaba piercings en los pezones y en el ombligo”, complementó Rosalía. “Tampoco miré tanto ahí para no parecer tan crazy en la primera cita”, bromeó Rauw. Su primer beso llegó en Madrid en diciembre de 2019.

La pareja se comprometió en marzo pasado y ya completan tres años juntos.

