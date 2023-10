¿Quién es la pareja de Ana Lucía Domínguez de ‘Pasión de Gavilanes’ y ´Palpito´?

Que Ana Lucía Domínguez, de 39 años, y Jorge Cárdenas, de 52, se encontraran hace ya más de 15 años era solo cuestión de tiempo. Ella actriz y él actor terminaron coincidiendo en una fiesta a la que él acudió por compromiso, pero de la que quería salir rápido. Ese día Ana Lucía se resbaló y comenzó la historia de amor con su hoy esposo Jorge. Por supuesto cuando la prensa de farándula supo del romance no le auguró mucho tiempo. Ella ya estaba divorciada y él había sostenido romances con famosas como Carolina Sabino y Ángela Vergara. Con las dos mantiene una relación de amistad.

EL amor llegó de manera inesperada hace más de 15 años

“Cuando empezamos, ninguno estaba pretendiendo conquistar al otro. Habíamos terminado relaciones por separado; estábamos en un período en el que uno no quiere nada con nadie”, contó Jorge en una entrevista con motivo de su cuarto aniversario de bodas hace más de una década. “Cada relación ha tenido una validez, pero estoy viviendo el mejor momento de mi vida sentimentalmente. Estoy estable y feliz. Me levanto y soy la mujer más feliz del mundo, me acuesto y no me hace falta nada. Al lado de Jorge se puede caer el mundo y no me importa”, dijo en ese momento Domínguez.

Jorge Cardenas y Ana Lucia Domínguez Fotografía por: Arturo Rodriguez

Cada uno ha tenido su carrera actoral y un par de veces se han encontrado en el set. La más reciente fue en Pálpito 2 donde ella tuvo el rol estelar al lado de Sebastián Martínez y Michel Brown y él encarnó un delincuente que atentaba contra la vida de ella. Anteriormente habían estado juntos en La Traicionera. Justamente por el cruce de horarios de Pálpito 2 fue que Ana Lucía no pudo estar en la segunda parte de ´Pasión de gavilanes´. En la primera interpretó a Ruth.

Volviendo al matrimonio de la actriz, uno de los grandes obstáculos que libró la pareja en los inicios de la relación fue la distancia cuando ella viajó a Argentina a grabar la novela Valentino, el argentino, y él permaneció en Colombia. La digitalidad, las videollamadas y en general, la conectividad fue cómplice del amor.

¿Cuándo serán padres Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas?

A lo largo de su matrimonio han tenido que vivir en distintos países como México y Estados Unidos donde el que está trabajando lo hace y el otro, lo apoya. Así ocurrió por ejemplo cuando se radicaron en Miami donde ella grabó ´Perro amor´.

Aunque no tienen hijos los dos creen que llegarán cuando sea el tiempo oportuno. En realidad, cuando llegaron al altar pensaron que sería pronto, pero los compromisos profesionales de ambos han terminado por dilatar y posponer la decisión. Jorge que también es músico le canta a su esposa y le compone melodías. Los dos disfrutan de planes como salir a comer, la playa y en general, de los viajes.

