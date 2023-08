Ella es Verónica Segrera, esposa de ´El Gato´ de Sábados felices. Llevan 23 años

Humberto Rodríguez Calderón, más conocido en el medio del entretenimiento como ´el Gato´, presenta Sábados felices y para ello, viaja al país regularmente. No obstante, el conductor del programa tiene como residencia la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Allí vive desde hace más de dos décadas junto a su esposa y dos hijas.

EL presentador reveló los detalles de la historia de amor con Verónica, que curiosamente comenzó en Colombia antes de un año nuevo, gracias a su amigo, el productor y director Simon Brand, hoy esposo de Claudia Bahamón.

A finales del siglo pasado ´el Gato´ se vistió de príncipe conquistador

La historia comenzó el 31 de diciembre de 1999 cuando ´el Gato´, estaba en Bogotá y recién había terminado su trabajo de ese día en el programa radial Viva FM. “Un par de amigos: Andrés Nieto y Simón Brand me llamaron y me dijeron que estaban en Cartagena y allí iban a recibir el año nuevo. Yo me animé; conseguí cupo ese mismo día en un vuelo y a las 2 pm estaba en Cartagena. Los llamé al llegar y me dijeron que estaban en la playa. Yo como buena rana platanera me fui a broncear y apenas llegué vi a Verónica con unas amigas, paseando en la playa, y Simón me la presentó”. En la noche, al ingresar a la fiesta del hotel un nuevo encuentro se dio, y como si hubiera estado escrito, ambos hacían su respectiva fila para entrar al lugar del evento y al cruzar la puerta, quedaron justo uno al lado del otro. Para rematar, al ubicarse, el gato y sus amigos quedaron en una mesa solos, y diagonal a ellos: Verónica y sus amigas. “La saqué a bailar y ahí empezó todo. Ella tenía novio y yo novia, no lo digo con orgullo sino con sinceridad. Al día siguiente fuimos comer y definitivamente la chispa había surgido”

El Gato junto a su esposa Verónica y sus hijas Mia y Eva Fotografía por: Cortesía

El 2 de enero la pareja debía despedirse. ´El gato´ volvía a Bogotá y ella a Miami, donde trabajaba en la productora de Simón, aún así no dejaron de hablarse y empezó una relación que se fue solidificando. “Yo iba o ella venía, hasta que en julio del 2000 nos fuimos a vivir juntos y como dirían las abuelita vivimos en pecado los nueve meses siguientes. Nos casamos en abril del 2001″.

La clave del matrimonio de Humberto Rodríguez

Humberto dice que más que secretos en su relación lo que hay es mucho respeto y tolerancia. Con el tiempo han aprendido a resolver todo con el diálogo. “Nunca dejamos avanzar nada y hablamos lo que hay que hablar”. La pareja que desde mayo del 2002 reside en Miami, donde ella es productora independiente y él tiene sus propios proyectos solidificó más el vínculo cuando llegaron sus hijas. Mía, que hoy tiene 20 años, y Eva, de 18. Volviendo a la clave de su relación, él tiene muy claras las piedras angulares de la suya. “Amor real, antes que nada, y respeto absoluto, no mucho respeto, sino absoluto, así tiene que ser. Admiración por lo que somos, sortear las diferencias y discutir, aunque uno termina discutiendo por bobadas”. Casi un cuarto de siglo después de conocer a Verónica, el ´gato´ se sigue sintiendo afortunado: “Yo siempre digo que el matrimonio es una lotería y soy extremadamente afortunado de que Vero se haya fijado en mí”, puntualizó.

Actualmente, el conductor combina su rol de presentador con el pódcast El poder de la música, que derivó en una serie documental del mismo nombre, producida por su esposa y Fernando Gaviria, que están negociando con plataformas.