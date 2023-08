Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni se encontraron ¿De nuevo están juntos?

Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni conformaron una de las parejas más polémicas del entretenimiento colombiano a comienzos de los 90. La pareja, que se conoció y compartió set en la novela La potra zaina en 1993, donde él además de estelar era el director, se enamoró irremediablemente. El romance trascendió a los medios y se convirtió en el foco del escándalo, ya que él estaba casado con Patricia Ércole y ella sostenía una relación con Óscar Azula. Los dos le hicieron frente a la situación y rompieron con las parejas que tenían. Así se convirtieron en una pareja muy estable durante los casi tres años que duró el romance.

Para 1996 cada uno tomó su rumbo. Varoni conocería a Catherine Siachoque en Las Juanas y un tiempo después, se convirtió en su esposa. Llevan más de 25 años juntos.

Aura Cristina ha tenido varias parejas estables, una de ellas, el actor Marcelo Dos Santos, con quien tuvo a su único hijo Demian, quien reside actualmente en Australia.

Aura Cristina y Miguel han coincidido muy pocas veces en el mismo lugar desde que rompieron y nunca han vuelto a compartir el set de grabación.

Aura Cristina cuenta que volvió a ver a Miguel Varoni

Revista Vea se enteró de que la actriz, que actualmente reside en Medellín, desde donde trabaja arduamente en su carrera musical, fue convocada a casting para la nueva temporada de Pedro el escamoso y que ella aceptó, lo cual derivó en un encuentro inminente, que naturalmente despierta la curiosidad de todos.

Vea contactó directamente a Aura Cristina para hablar del tema y en efecto, confirmó que sostuvo un encuentro con Miguel Varoni en Bogotá que confesó, la tenía algo nerviosa.

Para comenzar, la actriz y cantante contó cómo fue el contacto que le hicieron para llegar al momento. “En algún momento recibí una llamada por parte de casting de Caracol para ir a hacer prueba para Pedro el escamoso. La persona que me llamó me comentó cómo eran las características del personaje. Tenía que volar a Bogotá, yo vivo en Medellín”. Sin embargo, la actriz también admitió que consciente, del pasado que en alguna oportunidad los unió, quiso estar segura de que en realidad era ella la persona a la que estaban llamando y no se trataba de alguna equivocación. “Fue gracioso y curioso porque yo le preguntaba dos y tres veces si estaba segura de a quién estaba llamando, y me decía: ´claro que sí, con Aura Cristina Geithner´, pero ¿está segura de que ello es posible?”, era la pregunta que ella hizo insistentemente, aunque también mencionó que ella sanó su corazón hace tiempo en lo concerniente a ese tema. “Soy una persona que hace mucho tiempo soltó, sanó muchas coas, pero no sabía cómo estaban las condiciones en el otro lado para realizar ese proyecto, ese casting…”

Aura Cristina revela reencuentro con Miguel Varoni en Pedro el escamoso

La cantante contó que el personaje para el que adicionaría era una mujer que seducía al representado por Miguel Varoni, es decir Pedro Coral, el escamoso. “No te quiero decir mentiras, era un personaje seductor, era encontrarme nuevamente con Miguel, después de mucho tiempo que no lo veía”.

Aura Cristina aceptó el reto, voló de Medellín a Bogotá y en la capital, al llegar al estudio, ocurrió el encuentro. “Estaba en estudio con su mánager y la verdad, no lo pensé dos veces, fui con él, lo abracé y le dije: ´qué gusto saludarte, me alegra muchísimo´, saludé a su manager, hicimos la escena, la hicimos dos o tres veces, siento que me fue muy bien”.

La actriz siente que su desempeño en la prueba fue el requerido y agradeció a Miguel la actitud que tuvo con ella. “La verdad me sentí muy contenta, Miguel muy colaborador, muy compañero, me dio muchísimo gusto verlo. Me daba un poco de risa porque era un personaje todo el tiempo seduciendo al escamoso y bueno se hizo y cuando se terminó y todo al final lo saludé y le dije muchísimas gracias ´salúdame por favor a Catherine (Siachoque) te deseo lo mejor, mucha bendición, mucha suerte con este proyecto y eso fue todo”.

¿Será Aura Cristina parte del elenco de Pedro el escamoso 2?

Lastimosamente Geithner no hará parte del proyecto, pues no fue seleccionado. “No quedé en el elenco, pero fue bonito ese encuentro porque fue como sanar muchas cosas, por lo menos de mi parte, hacia muchísisimo tiempo que no veía a Miguel…Sé que está muy bien, está establecido en Miami, con su esposa y eso me alegra mucho el corazón, solo hay recuerdos bonitos y la verdad desde el amor y desde el corazón a la gente que hizo parte de tu vida”.

Para la actriz la experiencia vivida fue totalmente positiva, aunque hubo nerviosismo. “Al comienzo si, no te quiero decir mentiras, porque no sabía cómo esta persona iba a tomarlo. (Miguel es ) una persona abierta, maravillosa, buen amigo, la verdad. Me dio muchísimo gusto…”, puntualizó la actriz.