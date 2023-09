¿Quién era Nicky Newman? La influencer activista que murió de cáncer a los 35 años

En el 2018 la británica Nicky Newman fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 4. La noticia fue devastadora para ella y su esposo porque además de que el mal estaba en fase 4 también ocasionó la pérdida de un bebé que venía en camino, ya que tuvo un aborto espontáneo.

Pese a la difícil situación, la influencer que empezó a popularizarse a raíz de su tragedia, ella decidió que su experiencia podría inspirar a otros a luchar contra el temido mal. Así, fue a lo largo de los últimos cinco años Nicky se convirtió en una de las activistas más fuertes en cuanto a lucha contra el cáncer y su mensaje se expandió por toda Europa. Que una mujer de 30 años recién cumplidos y sin antecedentes del mal fuera atacada por la enfermedad y que ella mantuviera actitud positiva y una gran sonrisa en sus post y en vivos, a pesar del pronóstico que auguraba que el asunto era cuestión de tiempo porque ya había metástasis no era algo que los medios y los cibernautas pudieran ignorar tan fácilmente.

Nicky Newman usó un lema que rápidamente se popularizó: Atrapar la vida, decía constantemente y su objetivo era concientizar sobre la importancia de los análisis de rutina y el auto examen en casa, para detectar cualquier cambio y consultar al médico para descubrir a tiempo cualquier atisbo del mal.

EN sus redes sociales se observa justamente ese tipo de mensaje. Ella enseñaba cómo hacerse la palpación y qué tener en cuenta para saber si hay algo que puede ser riesgo de aparición de cáncer. No obstante, hace algo de un mes la situación comenzó a desmejorar más de lo usual. Y a comienzos de semana su esposo, conocido como Mr. G., quien la acompañó y apoyó en todo el proceso dio a conocer que la lucha había terminado.

La influencer, nacida en Surrey, murió a los 35 años. Al tiempo que él informó la notica dio a conocer el escrito que ella elaboró para difundir cuando ella ya no estuviera.

¿Qué dice el escrito que dejó Nicky Newman antes de su muerte?

“Si estás leyendo esto significa que he muerto. Lo hice cinco años y medio después del diagnóstico, no está nada mal para un cáncer en etapa 4″, comienza diciendo el mensaje. “Y nada de ´ella luchó la batalla´. Yo no perdí nada, el cáncer finalmente siguió su camino. Todos sabíamos que esto iba a suceder”, escribió la influencer enfatizando en que en realidad es difícil estar listos para la hora final.

“Nunca estamos preparados para escuchar estas palabras, pensamos que somos indestructibles y que aparecerá una cura mágica, pero la verdad es que todos vivimos esta vida día a día. Así que, por favor, prométeme que apreciarás a los que te rodean y darás a tus amigos y seres queridos el mayor de los abrazos. ¡ATRAPAR LA VIDA! Nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina, así que no des nada por sentado”, escribió.

También puedes leer: Jesús Adrián Romero abandona la música por problemas de salud: “No estoy bien”

Adicionalmente Nicky instó a sus seguidores a continuar en la lucha contra el cáncer. “Todos se han convertido en parte de mi legado, mi “Instagramily” en palabras de MR.G. (su esposo) y les doy las gracias de todo corazón por estar aquí en cada paso del camino. Hay más cosas por venir, que tendrán como objetivo continuar ese legado. Creo en las energías y si la gente se aferra a la energía positiva que hemos creado a partir de esta y otras páginas similares, siempre estaré con ustedes”, concluyó la influencer que fue inspiración para otros.

El mensaje ha sido comentado por miles que agradecen los mensajes que por años Nicky dejó a sus seguidores.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento