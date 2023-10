Qué tiene el papá de David Bisbal: ya no lo reconoce

El cantante David Bisbal es uno de los artistas más representativos de la música de España en el mundo. Su voz y forma de bailar enamoraron a miles de televidentes de Operación triunfo, concurso de talentos transmitido en el 2001.

El músico nacido en Almería, quien tiene en su haber éxitos como Dígale, Si tú la quieres y Mi princesa y ha sido coach de La Voz México, La Voz Kids, y La Voz Senior, en España, conmovió a sus seguidores con un emotivo video donde aparece junto a José Bisbal, su padre. El progenitor del ganador de tres Grammy Latino, tiene 81 años, fue un importante boxeador, y en la actualidad padece de una grave enfermedad que hace que no reconozca a su propio hijo.

En el video, que compartió el español en redes sociales, aparece junto a su papá, con quien mantiene una conversación. “Oye, me han contado que, entonces, fuiste boxeador”, le dice el cantante de 44 años a su progenitor. “Así es, y de los buenos”, contesta el señor Bisbal con dificultad. “Mi padre, el mío, también fue boxeador”, añadió el músico. “No me digas, y ¿qué nombre tenía”, pregunta José. “Mi padre se llama José Bisbal Carillo”, contesta David. “Ese soy yo”, contesta el padre de David.

El padre de David Bisbal tiene Alzheimer y este ha sido el emotivo momento que nos han dejado ❤️‍🩹 pic.twitter.com/wrEntRRpza — ceciarmy (@ceciarmy) October 28, 2023

Tras ese diálogo, el cantante le dice a su padre que él es su hijo, y que no importa que no lo recuerde, pues él lo tiene en su mente.

¿Qué tiene el papá de David Bisbal?

Se conoce que José Bisbal padece de Alzheimer. Su carrera en el boxeo comenzó en 1961 y terminó en 1976. Fue el primer boxeador español en enfrentar y ganar al boxeador sueco Jan Persson en Gotemburgo.

“Poco a poco van pasando cosas, que un día no se acuerda de ti, no se acuerda de tu hermano, de tu hermana. Se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Ya estamos acostumbrados. Cada vez que estamos con Pepe le decimos ‘hombre, ¿Pepe cómo estás? ¡Qué guapo estás hoy!’. Entonces, eso le hace sonreír aunque no sepa con quién está hablando”, comentó el intérprete de Ave María en una entrevista con el programa Ventaneando.

“Es duro la primera vez que no te reconoce. Te dice: ‘Me suenas, pero no sé ubicarte bien’. Ahí se te parte el alma”, añadió en una charla con El Hormiguero.