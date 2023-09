El ‘Gato’ Baptista de Pasión de Gavilanes y la parálisis que cambió su vida

Juan Alfonso Baptista se convirtió en todo un galán de telenovelas y su personaje de Óscar Reyes en Pasión de gavilanes sin duda se constituyó en su consolidación hace ya dos décadas. Actualmente está al aire en la segunda temporada de la historia que cuenta con todo el favor del público, a través de la pantalla de Caracol Televisión.

No obstante, antes de llegar al personaje señalado, y en el comienzo de su carrera en Venezuela, el famoso ´gato´ Baptista, como le conocen sus allegados, fue víctima de un trastorno que lo mantuvo postrado y fuera de la pantalla un año.

Fue hace ya un buen tiempo cuando reveló en entrevista que vivió esa experiencia de la cual aprendió bastante, aunque también sufrió mucho.

El Gato Baptista agradece el duro episodio médico que vivió

“Cuando empezaba, hacia 1997, esta carrera me dio una parálisis facial a frígori, porque Dios quiso que me diera a los 19 años y fue una lección de vida. Me di cuenta de que en este medio eres el momento y nada más. Había hecho mi primer proyecto en televisión y le había ido sumamente bien cuando de repente se me tuerce la cara y me cancelan las contrataciones, en esa época tenía una novia que era Gaby Espino, íbamos a protagonizar juntos un proyecto en Puerto Rico y me dijeron cuando te recuperas yo dije en dos meses, pero no fue así, no me recuperé en ese tiempo y me sacaron de la novela. Le buscaron pareja a mi novia, porque la cara es muy importante”, mencionó el actor sobre el evento que cambiaría su vida y retrasaría su carrera.

Duró un año alejada de la pantalla y al cabo de ese tiempo se recuperó. “Lo logré, dándole ganas, no bajando la cabeza, en terapias. Fui a muchas partes del mundo en busca de ayuda, a espiritistas, a la santería a todas las cosas médicas y esotéricas pero nada de eso me sirvió. Terminé recuperándome en un hospital público y allí me encontré con gente que no caminaba, sin piernas y dije yo no puedo estar mal porque se me torció la cara tengo que salir, supe que era la voluntad de uno de querer salir adelante, la fe y las ganas… Fue muy difícil, lo veo en este momento y creo que lo asumí. Hoy agradezco mucho a mi Dios que me haya pasado eso, luego ya empecé a trabajar, fui a México y después a Miami... "

Siempre ha agradecido haber pasado por esa experiencia “Porque me fortaleció y me di cuenta de que estamos en un medio donde todo el mundo quiere con uno cuando esta bien pero cuando algo pasa no hay mucha gente”.

Juan Alfonso 'el gato' Baptista está al aire nuevamente como Oscar reyes en pasión de gavilanes 2 Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Cuando Baptista retomó su carrera su popularidad fue mayor que la que tuvo antes del incidente. El actor ha trabajado en producciones como Enamorada, Hechizo de amor y Gata salvaje. En Colombia hizo 20 años atrás Pasión de gavilanes, luego grabó La marca del deseo, (el remake de Las Juanas) A corazón abierto, La mujer en el espejo, EL Capo 3, Sin senos no hay paraíso, La venganza de Analía y Enfermeras, por mencionar algunas.

¿QUÉ ES LA PARÁLISIS FACIAL A FRIGORI?

La Parálisis Facial Periférica a Frígori o Parálisis de Bell fue descrita por primera vez por el médico inglés Charles Bell (1829) de cuyo apellido toma su nombre. Es una enfermedad que ocurre frecuentemente aguda en cualquier edad, aunque se observa generalmente en personas entre los 15 a los 45 años, de edad, casi siempre es unilateral con afectación parcial o total del nervio facial en sus porciones terminales. Aunque se ha demostrado que existe una tendencia a aumentar en determinadas épocas del año, se ha descrito su aparición en brotes epidémicos, razón por la cual se le denominó parálisis facial a frígori, debido a los cambios bruscos de temperatura.

La parálisis facial se caracteriza por un dolor detrás de la oreja que puede preceder a la debilidad facial desarrollada en el plazo de unas horas hasta culminar a veces en la parálisis completa, la parte afectada queda plana sin expresión.