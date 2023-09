¿Qué le pasó a George Robinson, Isaac en ‘Sex Education’?

Sex Education, la popular serie de Netflix, regresó en su cuarta y última temporada. La producción ha logrado captar la atención de miles de personas alrededor del mundo por su humor, y ha ganado fanáticos gracias a lo genuino de sus personajes. Precisamente, este nivel de popularidad hace que sus seguidores se interesen por cada detalle de las vidas de los actores que hacen parte del elenco. Uno de ellos es George Robinson, quien interpreta a Isaac, un joven que se encuentra en silla de ruedas.

Robinson, que tiene 26 años y es tetrapléjico, contó que sufrió un grave accidente que le dejó como consecuencia una lesión en la columna vertebral. Los hechos sucedieron en julio del 2015, cuando tenía 17 y participaba en un torneo de rugby en Sudáfrica.

“Hice una tacleada y no me fue bien. Me rompí el cuello en el nivel C4 / C5. Esto significa que no tengo movilidad por debajo del nivel de mi lesión y no puedo usar mis brazos o manos”, reveló el actor londinense en una entrevista que concedió al portal Back Up Trust. George, que estuvo internado en un hospital sudafricano durante 37 días, fue trasladado a otro centro asistencial en Reino Unido.

George Robinson tuvo apoyo tras grave lesión

Los médicos hicieron grandes esfuerzos para lograr su recuperación, y en la cirugía, que duró toda la noche, le implantaron una placa de metal en el cuello para estabilizar su médula espinal. “Escuchas sobre este tipo de lesiones que ocurren todo el tiempo, pero está completamente fuera de tu mundo y realmente no te das cuenta (...) No pensé que me había roto el cuello”, destacó el artista inglés en una charla con Teen Vogue.

En su tierra natal, el actor conoció a alguien con una lesión similar a la suya, quien le enseñó que haber tenido aquel accidente no le impediría tener una vida normal. “(Andy) también resultó herido en un accidente de rugby. Me presentó la oferta de respaldo de los servicios de soporte, pero lo que es más importante, me mostró que hay un futuro después de la lesión de la médula espinal: es una prueba viviente de ello”, relató al portal informativo reseñado.

“Una vez que salí del hospital, realicé un curso de habilidades para sillas de ruedas para jóvenes de 18 a 25 años, lo que realmente me ayudó. Fue genial estar cerca de personas en situaciones similares, compartir historias y reírse. Fue una gran experiencia, estoy realmente agradecido por ello”, continuó.

George, que se graduó y comenzó a estudiar filosofía, tuvo la oportunidad de ingresar al elenco de Sex Education, un personaje al que imprimió su sello, pues tuvo la oportunidad de aportar en la creación del mismo.