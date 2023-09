Suegros de Shakira le habrían respondido con fuerte insulto por canción ‘El jefe’

Shakira sorprendió recientemente con El jefe, una nueva canción en la que vuelve a tirarle a Gerard Piqué, su expareja. Sin embargo, en esta ocasión el objetivo principal de la cantante habría sido Joan Piqué, padre del catalán y abuelo de sus hijos Milan y Piqué.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura (...) Tienes todo para ser millonario: gustos caros, la mentalidad... solo te falta el salario”, son algunas de las líneas que la colombiana dedicó a su antiguo suegro.

Como era de esperarse, el lanzamiento de Shakira no sentó nada bien en Joan Piqué, quien le habría respondido a la madre de sus nietos con un fuerte insulto que, según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, compartió por medio de un estado en una red social.

“En su estado de WhatsApp pone ‘Bailando con lobas’ y la fotografía es de la película. Pero escuchadme, ¿bailando con lobas el padre de Piqué?”, dijeron las comunicadoras españolas en el podcast Las Mamarazzis.

No obstante, según Europa Press, se mostró tranquilo cuando intentaron abordarlo para preguntarle al respecto: “A diferencia de otras ocasiones en las que le hemos visto más tenso, este jueves se ha mostrado tranquilo, feliz e incluso ha saludado con la mano y actitud conciliadora a las cámaras, dejando claro que no le importa que la madre de sus nietos le ataque en su nueva canción”.

¿Piqué y su mamá también enviaron señales a Shakira?

El papá de Gerard no habría sido el único en reaccionar a las nuevas provocaciones de la barranquillera de 46 años, pues también lo habría hecho Monserrat Bernabéu, esposa de Joan Piqué, quien dio ‘me gusta’ en redes sociales a un video que tenía incluido un fragmento de El jefe.

El que todavía no ha dicho nada es el exfutbolista, quien suele permanecer en silencio ante los ataques que Shakira ha envía en sus canciones. No obstante, hay quienes esperan que haya alguna contestación de su parte, pues no es la única vez que nombra a sus padres. Ya lo había hecho con Monserrat en la BZRP Music Session, #53: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

A pesar de no haber dicho nada públicamente sobre El jefe, se especula también que Gerard Piqué habría respondido desde hace días, pues la información le habría llegado anticipadamente, cuando escribió un inesperado mensaje en la red social X: “A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo”.