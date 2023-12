¿Qué hizo Christian Nodal para bajar de peso?

En su paso por España, donde se encuentra de gira promocional y a donde llegará en el 2024 dando conciertos el joven artista mexicano Christian Nodal ha dado varias entrevistas que han resultado reveladoras.

El joven de 24 años, nacido en Sonora, y que ya se cuenta dentro de los talentos menores de 30 más ricos de su país, con una fortuna estimada en 120 millones de dólares, habló esta vez de los hábitos que le han permitido bajar de peso y lucir una figura esbelta que además le ha significado llevarse positivos comentarios de sus admiradores, que le escriben en sus redes sociales felicitándolo por su apariencia con la cual, consideran se ve más guapo.

“Wow, qué delgado está”, se lee en uno de los post de un seguidor. Otro menciona: “Nodal está flaco y muy guapo” y una más escribió: “Bajó de peso y luce hermoso”. Hasta celebridades como Olga Tañón lo elogiaron. La salsera escribió: “Súper guapo”.

Volviendo al interrogante cómo ha logrado deshacerse de varios libras, más de doce le calculan, en un breve tiempo, él mismo ha dicho el secreto.

Nodal reveló cómo bajó de peso

Fue en el programa ibérico La resistencia donde el compositor e intérprete ahondó en el tema y contó que es seguidor del ayuno intermitente que está tan de moda. “Yo hago ayuno intermitente. Estoy muy feliz, de verdad pensé que nunca lo lograría. Yo estoy contento”.

Contó además que no come absolutamente banda por espacio de 12 horas, además que en las noches interrumpe cualquier ingesta a las 9 p.m. y lo primero que come al día siguiente es hacia las 11 a.m. o incluso llega al mediodía con el estómago desocupado. “Ceno temprano y desayuno tarde”, dijo el intérprete de Los besos que te di.

Nodal sin duda pasar por un inmejorable momento artístico y personal. En este último aspecto disfruta de su estabilidad sentimental con Cazzu, su novia y prometida, y además madre de la pequeña Inti, que nació en octubre pasado. “La vida me ha enseñado a no ser pretencioso con nada, simplemente disfrutar y ser mejor cada día”, comentó el artista en charla con The Urbanda Magazine.

De otro lado, también indicó que sus hábitos en general han cambiado para bien. Ya no es un hombre que suele irse de fiesta y caer en los excesos. Aseguró que todo esto lo hacía antes por trastornos de sueño que tenía debido a momentos que enfrentaba, pero ya todo está resuelto. En ningún instante mencionó que su ruptura con Belinda lo habría afectado emocionalmente. Recordemos que Nodal y al cantante méxico-española estuvieron comprometidos y su ruptura ocupó la atención de medios.

