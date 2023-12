¿De cuánto es la fortuna de Christian Nodal? Es uno de los más ricos de México

No es un secreto que los artistas logran amasar increíbles fortunas gracias a sus conciertos, las descargas de su música y las visualizaciones de sus videos. Esto, junto a los contratos que firman con sus patrocinadores, contribuyen a que en poco tiempo logren número astronómicos en sus cuentas bancarias.

Es el caso del cantante mexicano Christian Nodal quien a sus 24 años ya se cuenta como uno de los artistas más ricos de su país. El intérprete de música popular azteca, que se estrenó hace pocos meses como padre, junto a la cantante argentina Cazzu concedió una entrevista al programa español La Resistencia donde el entrevistador David Broncano le revela en medio de la charla, según internet, cuánto es su fortuna y la reacción del cantante fue de una amplia sonrisa lo que para algunos solo corroboró que en efecto, el número que dan publicaciones especia lizadas es tal vez el mismo que maneja el intérprete.

Según los medios Forbes y IMDB el intérprete de Los besos que te di posee una fortuna de 120 millones de dólares. Nodal, cuando se le pregunta sobre su dinero, prefiere no ahondar y más bien es bastante reservado y al respecto comentó: “Yo, la verdad, no quisiera que saliera de mi boca promoción para que me secuestren”.

¿Quién es Christian Nodal?

Nodal, como es conocido en la industria musical es un cantante nacido el 11 de enero de 1999 en Sonora, México. Además de ser un reconocido artista, ocupó titulares cuando se ennovió con la actriz y cantante Belinda, a quien conoció cuando los dos fungieron como mentores en La Voz Kids en Estados Unidos. Sin embargo, su historia de amor culminó, sin que hasta ahora se sepa exactamente por qué. Poco tiempo después y luego de que se hablara de los excesos del artista por la ´tusa´ del rompimiento y de que empezara el proceso de borramiento de varios tatuajes que se mandó a dibujar en honor a Belinda, Nodal volvió a enamorarse. Fue así como entabló una relación con la argentina Cazzu. El pasado 14 de septiembre nació la primera hija del ídolo a quien llampo Inti. La niña llegó al mundo en Caborca, Sonora.

