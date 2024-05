¿Qué enfermedad sufre Amador Padilla? Así avanza su estado de salud

La semana pasada, la presentadora Mónica Hernández preocupó a sus seguidores al revelar que su esposo Amador Padilla se encontraba en una clínica por problemas de salud.

Amador Padilla y su esposa Mónica Hernández viven actualmente en Roldanillo, Valle del Cauca. Fotografía por: Archivo personal

Aunque inicialmente no reveló detalles de lo que le ocurría, el pasado viernes publicó un video en sus redes sociales contando que, su esposo, el también presentador, tenía una fiebre muy alta y que, además, se le habían bajado las plaquetas.

¿Qué pasó con Amador Padilla?

Entre lágrimas, Hernández pidió oraciones por la salud de su esposo, a quien tuvieron que internar en la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica, por complicaciones médicas.

Aunque la esperanza era que con los días las plaquetas subieran, ha ocurrido lo contrario. Ayer, en horas de la mañana, la presentadora publicó en su cuenta de Instagram: “las plaquetas no subieron, es más, bajaron un poco, pero: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15″.

Horas después, publicó un nuevo video dando un nuevo reporte: “las plaquetas no subieron, están entre 8 mil y 10 mil, bajitas. ¿Por qué? Bueno, ahí están estudiando, mirando el caso, qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué van a hacer, yo confío en el cuerpo médico y confío en nuestro Dios que va delante de nosotros, estoy confiada, va a haber un examen en las próximas horas y ahí se tomarán decisiones. Esperamos que en las próximas horas haya mejores noticias, que ese examen de un reporte así sea pequeñito en las plaquetas de Amador, que el Señor se manifieste, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y es su voluntad”.

Sus amigos y seguidores no han dudado en dejarle mensajes de aliento apoyándola en oración para que pronto, Amador Padilla salga victorioso de ese impase de salud. “Te escucho y te admiro. Por tu fuerza, fe, amor. Eres testimonio puro de Dios. Y a pesar del momento tan complejo por el que están pasando siempre con ánimo, siempre con algo hermoso para decir. Te admiro y mis oraciones están con ustedes”, “Mónica aquí estamos dispuestos a orar. Cuenta con nosotros”, “mis pensamientos y mi corazón están contigo mi querida Mónica y con Amador”.

¿Qué enfermedad tiene Amador Padilla?

En el 2022, el expresentador del programa Bravíssimo, de CityTv, le reveló al programa Es un placer, de Teleamiga, que sufre de una enfermedad que afecta su movilidad.

“Empiezo a sentir algunos dolores en las articulaciones, y en este preciso momento estoy pasando por una etapa muy difícil de mi salud, que son la inflamación de mis articulaciones, me duelen casi todos mis huesos, se me empiezan a torcer los dedos, tengo algunas dificultades para agarrar las cosas, para abrir una llave, ya se empieza a complicar un poquito mi salud en ese aspecto, pero tú me ves así con gozo porque tengo a Dios en mi corazón”, contó.

Debido a eso, ha tenido que someterse a un tratamiento, con medicamentos, buena alimentación y mantener la tranquilidad, para que su estado de salud mejore, o al menos, para que los dolores no sean tan fuertes.