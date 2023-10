¿Por qué Shakira y Piqué no se casaron? Gerard reveló la verdadera razón

Durante doce años Shakira y Piqué conformaron una pareja soñada. Ella, estrella de la música y filántropa, y él, virtuoso jugador de fútbol y empresario, parecían vivir el amor perfecto , que se consolidaría con la llegada de su primer hijo, Milan, hoy de 11 años. La felicidad pareció ser completa cuando nació, hace 9 años, Sasha, el segundo retoño de las celebridades.

Por amor, la barranquillera se mudó y estableció en Barcelona y vivió en una lujosa mansión al lado de sus suegros, quienes, se pensaba, aprobaban la relación de su hijo con la colombiana. Tras la separación se sabría que en realidad nunca la terminaron por aceptar.

En medio del idilio los dos concedían entrevistas donde hablaban de lo bien que llevaban la fama y las carreras de cada uno, al tiempo que consolidaban su hogar. Por eso, cuando en junio del 2022 la pareja anunció que se separaba oficialmente, la noticia tomó por sorpresa a muchos. Esto pese a que ya había muchos rumores de infidelidad de parte de él y crisis inminente. También hay que mencionar que no era la primera vez que se hablaba de cachos.

¿Piqué se casa con Clara Chía?

El tiempo ha pasado y cada uno ha seguido con su vida. Ella vive en Estados Unidos, con sus hijos Milan y Sasha, y él, sigue en Barcelona, junto a su joven novia Clara Chía, a quien conoció mientras estaba con Shakira y se enamoró irremediablemente de ella.

Piqué y Clara viven un romance bastante estable que podría llevarlos al altar Fotografía por: INTAGRAM

Con el paso del tiempo también se ha consolidado la relación de Piqué y Chía y los medios hablan de un compromiso y una inminente boda, que estaría avalada por la familia y los amigos del dueño de Kosmos. Es ahí cuando surge la pregunta ¿por qué nunca hubo rumores de boda o intención de Piqué en caminar hacia el altar con la madre de sus hijos?

Piqué nunca pensó en casarse con Shakira

Cuando a Shakira le preguntaban sobre ello, indicaba que le gustaba “ser la novia eterna y mantenerlo interesado”. Según la estrella, el matrimonio, de alguna manera, podría acabar con el interés de la conquista permanente y ella no quería tomar ese riesgo.

En una entrevista, que curiosamente Piqué concedió pocos días antes de que se hiciera oficial la ruptura, él habló de este tema. Llama la atención que para la época en que tuvo dicha charla con Gary Neville ya él salía con Chía, aun así dejó ver que las cosas con la cantante colombiana estaban en buen momento. ¿Por qué no estás casado?, pregunta el entrevistador mientras camina junto a Gerard.

“Es su mentalidad (la de Shakira), quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos como pareja. No tenemos necesidad de estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso”, mencionó el exdeportista que de tajo dejó claro que el plan de boda nunca estuvo en la mente de ellos.

En esa misma charla mencionó que tenían una casa en Bahamas donde se desconectaban por completo. Si quieres ver toda la entrevista que Piqué concedió antes de estallar el escándalo de su infidelidad aquí esta.

