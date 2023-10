Shakira y Piqué venderán propiedades en España. Ya nada los unirá

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha generado miles de noticias desde que en junio del 2022 anunciaron que ya no eran pareja sentimental. La custodia de Sasha y Milan, los dos hijos que tuvieron en común, el lugar de residencia de cada uno por separado, los tiempos que los niños compartirían con sus padres a lo largo del año, las causas de la ruptura y pro su puesto las canciones que ella ha compuesto inspirada en la separación más famosa del mundo del entretenimiento.

La repartición de bienes naturalmente también ha sido tema de conversación entre los anfitriones de los programas de entretenimiento no solo de España, sino de Estados Unidos. Está claro que la jugosa fortuna de la cantante colombiana no entró en dicha separación, ya que desde pues de lo ocurrido con Antonio de La Rúa, quien quiso una importante tajada de sus ganancias y la demandó ante un tribunal, la barranquillera y el exfutbolista si firmaron una especie de capitulaciones, donde quedó más que claro que cada uno conservaba lo que traía. No obstante, también quedó claro que las propiedades adquiridas conjuntamente si entraban.

Es justamente sobre esas propiedades que pesa la decisión de la pareja que ha optado por no conservar las mansiones. Según varias publicaciones españolas se trata de tres propiedades que estarían siendo representadas por Joan Piqué, padre de Gerard, a través de una compañía.

El único interés de la expareja es vender en el más absoluto sigilo y por ello, están de acuerdo en no publicar en ninguna inmobiliaria los anuncios de venta. Entre otros aspectos porque no desean a la prensa indagando por detalles del negocio. La venta tampoco estará disponible en las redes sociales.

Estas son las propiedades de Shakira y Piqué en venta

La propiedad principal es la que habitaban en Barcelona, que tiene cerca de 3800 metros cuadrados y cuenta con una piscina, un enorme jardín, una pista de pádel y gimnasio entre otros lujos. Esta es la casa que colinda con la de los padres de Piqué y que se hizo famosa porque allí Shakira instaló una antipática bruja que miraba hacia su exsuegra.

La segunda propiedad fue una que compraron con la idea de reformarla y ponerla a su gusto, pero la ruptura impidió dicho plan. La tercera propiedad estaría ubicada en las afueras de Barcelona. Se estima que en total las propiedades suman cerca de 18 millones de euros.

