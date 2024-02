La presentadora que dejó ‘Día a Día’ tras la inesperada pérdida de su hijo

Marcela Sarmiento es una famosa presentadora colombiana a la que muchos recuerdan por los años que estuvo en Día a Día, programa del que se retiró en 2005 por una compleja situación personal y familiar.

Marcela Sarmiento compartió set con Camilo Montoya durante su última etapa en ‘Día a Día'. Fotografía por: Instagram Camilo Montoya

¿Por qué se fue Marcela Sarmiento de ‘Día a Día’?

Los últimos meses que estuvo frente a las cámaras del canal Caracol, la comunicadora lo hizo en estado de embarazo. La llegada de Miguel, su segundo hijo después de Paulina, era algo que esperaba con ansias y el país entero fue testigo de esta expectativa.

Sin embargo, el día de parto las cosas se complicaron y el pequeño falleció. Situación que cambió por completo la vida de la presentadora.

“Yo estuve embarazada en todo el programa de televisión. Durante los nueve meses estuve al aire, pero el día parto hay un accidente en mi barriga y se enreda el cordón umbilical en Miguel, y no recibió más oxígeno y murió”, recordó Marcela Sarmiento en una entrevista que concedió hace tiempo a Despierta América, espacio en el que brilla actualmente.

Tras la dolorosa pérdida, la presentadora de Día a Día renunció al matutino y se fue del país en compañía su hija y su esposo, el famoso periodista Alejandro Nieto Molina.

“Uno aprende a vivir con esa situación y ese dolor, pero en el fondo no lo supera. Yo tuve que salir de Colombia para recuperarme porque estaba muy triste y muy mal. Tomamos la decisión de venir a Estados Unidos por el bienestar personal de Paulina y Alejandro, que también era una persona pública, y para que yo me recuperara física y mentalmente”, agregó Sarmiento en aquella ocasión.

Marcela Sarmiento también sufrió la pérdida de su esposo

Tras cuatro años en Estados Unidos y gracias a la oferta que Alejandro aceptó como director general de la Cadena SER, la familia Nieto Sarmiento empacó maletas y se trasladó a Madrid (España).

La antigua presentadora de Día a Día encontró en este país el sosiego necesario para seguir adelante. Hasta que en 2016, cuando planeaba su regreso a Norteamérica, Nieto Molina murió de un infarto.

“Estábamos en la mitad de la mudanza a Estados Unidos, y como dejamos casi todo listo yo me devolví a España. Cuando me llaman del edificio donde él estaba viviendo temporalmente y me dicen que le están haciendo reanimación cardiopulmonar ¡Yo me quedé en blanco! Lo que estaba pasando no era una película de terror, no era algo inventado, era una cosa real y me estaba pasando a mí”, explicó Marcela Sarmiento en su charla con Despierta América.

“El proceso del duelo es muy largo. Son oleadas de mucha esperanza, pero también de mucha tristeza. Más que afán por volver a sonreír, es afán por estabilizarse. Cuando uno se serena y se estabiliza, y toma con aplomo las cosas, la sonrisa sale sola. Cuando uno no ha vivido el dolor profundo no sabe de qué es capaz y uno solo sabe de qué es capaz cuando ha salido de ahí”, concluyó.