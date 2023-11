Pilar Schmitt vivió dramático momento con su hija: “Hubiese podido morir”

Pilar Schmitt es una de las presentadoras más populares de la televisión colombiana, teniendo en cuenta que lleva 24 años frente a la sección de farándula de Noticias Caracol.

Y aunque suele ser muy reservada con su vida privada, en días recientes ha abierto su corazón para contar algunas historias sobre su hija Sara Sofía, quien hace poco tiempo estuvo al borde de la muerte.

Sara Sofía Sánchez y Pilar Schmitt, su madre Fotografía por: JOHAN LOPEZ

¿Qué pasó con la hija de Pilar Schmitt?

Acompañada de Sara Sofía, la comunicadora llanera habló frente a las cámaras de La Red y explicó que, un día cualquiera, su hija empezó a sentir fuertes dolores de cabeza y por eso acudió al médico de inmediato.

De camino al hospital, la joven comenzó a perder la visión y el conocimiento. Al llegar, el equipo médico que la atendió determinó practicarle TAC cerebral, aun cuando los resultados arrojaron un cuadro sintomático normal para una paciente con dolor de cabeza común.

A pesar del diagnóstico, Pilar Schmitt veía que su hija tenía algo más allá de una simple cefalea: “Yo la sentía como ida, y me decía que no se sentía ella. Fuimos a urgencias a primera hora, pero nos querían mandar a la casa. Le dijeron: ‘Niña caprichosa, usted no tiene nada; tiene ansiedad’”.

La enfermedad que sufrió la hija de Pilar Schmitt

La modelo de 49 años exigió en el hospital que le hicieran una resonancia a Sara Sofía y así fue, aunque las hicieron esperar más de 10 horas. Ya con los nuevos resultados, el equipo médico se dio cuenta que la joven de 19 tenía problemas cardiácos por cuenta de un foramen oval.

“Es un huequito en el corazón que al 30 por ciento de la población no se le cierra y no pasa nada. Unos trombos gigantes y viejos que entraron por el huequito y fue a la cabeza. Una trombosis arterial y ahí se hizo el infarto”,

Finalmente, la joven fue intervenida quirúrgicamente con éxito y ha logrado recuperarse con pasos lentos, pero seguros.

¿Quién es Pilar Schmitt?

Nació el 22 de febrero de 1974 en Villavicencio, Meta, dentro de una familia conformada por un padre bogotano, con ascendencia alemana, y una madre barranquillera.

Su primera aparición en la pantalla chica se dio en 1996, cuando fue representante del departamento del Meta en el Concurso Nacional de Belleza. Y aunque no ganó la corona, llamó la atención de los medios por su carisma y entrega frente a las cámaras. Fue así como empezó su carrera de presentadora.

Pilar Schmitt hizo su debut como presentadora de televisión en Panorama, programa en el que presentó noticias y reportajes. Luego dio el salto a la conducción de magacines musicales, como Video Láser y Éxitos Fantásticos, en los que mostró dotes para entrevistar a celebridades.

Su ingreso a Caracol Noticias (hoy Noticias Caracol) se dio en 1999 como parte de las emisiones de fin de semana. Desde entonces se ha convertido en una de las caras más conocidas del informativo.