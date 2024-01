Participante de ‘La Voz Kids’ hizo llorar a los entrenadores con su historia

Una nueva noche llena de emociones se vivió a través de las pantallas del canal Caracol. En el más reciente episodio de La Voz Kids, varios fueron los jóvenes artistas se robaron el corazón, no solo de los televidentes, sino también del panel de entrenadores compuesto por Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

Puedes leer también: Claudia Bahamón enfrentó uno de sus mayores miedos

Nikol Romero, una niña de 12 años, fue una de las concursantes que puso las emociones de los entrenadores a flor de piel. Con su interpretación de la canción Copitas de mezcal, no solo logró que los tres músicos giraran sus sillas para ver su performance, pues, además, los hizo llorar con su historia familiar.

Nikol Romero sufrió la avalancha de Quetame, Cundinamarca

La pequeña proviene de Naranjal, una vereda del municipio de Quetame, en Cundinamarca, donde, el 17 julio del 2023, ocurrió una avalancha que acabó con la vida de decenas de personas.

Nikol habló de las consecuencias del desastre natural, que generó mucho dolor, pues, siendo un lugar tan pequeño, todas las personas afectadas se conocían y se trataban como una gran familia.

La mamá que Nikol Romero superó el cáncer

Esta tragedia no ha sido la única en su vida. La participante reveló que en 2018, la situación en su casa fue angustiante. Yudi Ardila, su mamá, comenzó a tener diferentes quebrantos de salud, entre ellos, constantes dolores de cabeza. Luego de exámenes y de varias visitas al médico, se descubrió que tenía un tumor cerebral que se traducía en cáncer.

Para evitar generarle dolor a Nikol, la familia le ocultó la verdad, por eso, durante un largo tiempo, la pequeña preguntaba qué había pasado realmente con su mamá, quien había viajado a Bogotá para someterse a un tratamiento médico.

Mientras Yudi avanzaba en los procedimientos para mejorar su salud, la concursante de La Voz Kids vivió con sus abuelos, mientras pensaba que su mamá estaba en una larga cita médica. Ante las constantes preguntas de la niña, sus familiares terminaron contándole la verdad.

La mamá de Nikol Romero pensó que iba a morir: su hija la salvó con su voz

En alguna ocasión, resignada a que su destino sería morir, Yudi Ardila le dijo a María Moreno, su mamá, que cuidara de sus hijas, sin embargo, las canciones de Nikol la mantuvieron fuerte y recargó sus ganas de seguir viviendo.

“En esa estadía en cama, yo la escuchaba a ella cantar y yo decía: ‘no me puedo ir. Yo sé que mi hija está para cosas grandes. Señor, permítame vivir un tiempo más, mis hijas me necesitan’. Ella me cantaba y eso para mí era vida”, comentó la mamá de Nikol, quien se recuperó.

El papá de Greeicy Rendón estuvo enfermo

Tras escuchar el duro testimonio, los tres entrenadores rompieron en llanto. Greeicy aseguró que ella había pasado por algo parecido con uno de sus familiares. “Hace un tiempito, mi padre tuvo una experiencia similar (...) en ese momento, en el que solo me imaginaba la posibilidad de que mi papá dejara de ser parte de mi vida, me generaba muchísimo dolor”, mencionó la cantante caleña mientras secaba sus lágrimas.

Te puede interesar: Sara Corrales reveló varios datos curiosos de su vida. Descúbrelos

Andrés Cepeda, por su parte, aseguró que la voz de Nikol tiene un poder y que es un regalo que la vida le había dado con un propósito especial. Aleks Syntek le propuso subir al escenario con él, en alguna ocasión futura, para recolectar fondos y donarlos a personas que en la actualidad estén enfrentando ese cruel padecimiento.

La joven terminó escogiendo como su entrenador al artista mexicano, con quien interpretó Duele el amor.