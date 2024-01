Claudia Bahamón enfrentó uno de sus mayores miedos

Además de su trabajo en la televisión y en el modelaje, Claudia Bahamón tiene una fuerte imagen en redes sociales. La conductora de MasterChef Celebrity, programa del canal RCN, acumula más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Con esos fanáticos, la también arquitecta suele compartir diferentes aspectos de su vida, entre ellos, tips de belleza y bienestar y momentos divertidos con sus amigos y familia.

En días recientes, la esposa de Simón Brand habló sobre superó uno de sus más grandes miedos. En las historias de su cuenta de Instagram dejó ver la manera en que enfrentó a su temor a las alturas. “Siempre supe que quería un reto. Debajo del agua, todo. En tierra, todo. Pero en el aire, nada. Ya veremos si supero el miedo o no”, escribió al lado de las imágenes en las que aparecía haciendo kitesurf.

Esa práctica, según explica el portal de Redbull, “es un deporte acuático en el que la fuerza del viento es tu motor y donde utilizas una cometa y una tabla para impulsarte por el agua. A pesar de su nombre, no hablamos de surfear olas. El kitesurf se puede hacer en lagunas tranquilas, mares agitados o en olas grandes”.

En el video que subió su feed de Instagram mostró la forma en que, junto con su familia, cayó en repetidas ocasiones tratando de mantener el equilibrio en la tabla de surf. “Caerse tan importante como levantarse. Pregúntenos si estamos adoloridos”, redactó.

Los comentarios de la publicaciones se llenaron de mensajes de apoyo y de divertidos textos. “Ya lo he visto 5 veces y cada vez me río más”, “lo lindo de caer es que aprendes la lección”, “mucha buñuela, yo no esquío hace como 20 años, creo que me sacan en silla de ruedas”, se lee en la sección de comentarios.

Claudia Bahamón y su trabajo por el medio ambiente

La opita, que es fanática del mar, y una abanderada del cuidado del medio ambiente, hizo recientemente una campaña para promover la protección de la fauna y la flora.

“Para proteger el planeta, cuidarlo y ser consciente del valor de cada acto de amor al mismo, primero tenemos que conectar con la importancia de cada pequeña pieza de vida que hace parte de esta armonía llamada Planeta Tierra, con cada partícula de magia.Este post es una invitación a que observemos más de cerca y abramos nuestro corazón a las enseñanzas que esconde este mundo”, señaló.