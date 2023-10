Orlando Liñán, de Buen Día Colombia, y cómo su vida cambió después de la UCI

El artista Orlando Liñán es, desde hace dos años, uno de los presentadores de ‘Buen día, Colombia’. El también cantante es un hombre alegre y agradecido con la vida, sobre todo, porque hace un tiempo tuvo en riesgo la suya.

“No me llevo bien con el ejercicio, así que años atrás me mandé hacer dos lipos, y en la segunda, la anestesia me pegó mal y salí casi que moribundo de la clínica. Con el tiempo engordé de nuevo y me hice la cirugía bariátrica”, relata el artista, quien vivió una nueva odisea al estar en el quirófano, pues tuvo una subida de presión arterial, un signo de advertencia para los especialistas que lo trataron.

“No recuerdo nada”, Orlando Liñán

“Sentía angustia, porque estaba a semanas de nacer mi hijo, que hoy en día es mi motor. Tenía miedo de que algo saliera mal, también por la experiencia pasada con la anestesia, pienso que eso pudo causar la subida de la presión en la cirugía. Fueron dos horas en las que no recuerdo nada. Me acosté en la camilla y desperté en una sala de cuidados intermedios, cuando ya me habían pasado para ese piso. Antes de la cirugía me cuidaba con la alimentación, no hago ejercicio. Una vez me matriculé con un amigo en el gimnasio, pero nunca fui”, relató Orlando.

Esta experiencia extrema hizo que Orlando reflexionara sobre los verdaderos cuidados de su cuerpo. “La gente cree que como mucho porque publico mucha comida y me encanta la gastronomía, pero lo que no saben es que yo, por la cirugía, debo comer poco. Me sirvo buena comida, pero como poco y trato de cuidarme con los dulces”. El también presentador está muy atento a los cuidados de su salud. “No como arroz todos los días, trato de consumir una sola harina al día, las gaseosas las he dejado en un 80%. Le agarré miedo a las cirugías. Yo era una persona que pensaba que si me tenía que operar, me operaba y ya. No. Hay que tener mucho cuidado con el tema”, comentó Liñán a Vea.

Aunque con esta cirugía Orlando Liñán buscaba mejorar su aspecto físico, también se la realizó por temas de salud, pues tenía hígado graso, sobrepeso y dolores de rodilla por los kilos de más. Cuando se operó, sus condiciones de salud comenzaron a mejorar. Hoy es feliz y se siente saludable.

