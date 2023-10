Orlando Liñán y su ex hicieron las pases, tras escándalo de infidelidad y divorcio

Han pasado dos meses desde que Orlando Liñán, conocido por su protagónico en Diomedes: el Cacique de la Junta y su labor como presentador de Buen día Colombia, protagonizó un escándalo de infidelidad que su propia exesposa sacó a la luz pública.

Tita Contreras, antigua compañera sentimental del también cantante, compartió a través de redes sociales una polémica declaración en la cual, además de confirmar su separación, envió unas pullas a su ex y a la mujer con quien este la engañó.

“Es cierto, me engañó, pero esa no es una razón para sentirme avergonzada. Vergüenza tú que peleaste por otro, perdonaste cacho y luego te dejó, no creas que porque te estás quedando con ‘el premio’ realmente te quedas con un verdadero premio, mi princesa; así que más valor y a quererse. El cacho no fue con una jovencita porque a él le gustan mayores. No diré nada, pero habrá señales”, escribió la exesposa de Orlando Liñán a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con Orlando Liñán y su exesposa Tita Contreras?

En entrevista con Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1, el artista valduparense aseguró que se siente tranquilo en su nueva etapa como soltero. Además, recalcó que se encuentra enfocado en su vida profesional.

“Lo dijo Juan Gabriel alguna vez: ‘Lo que se ve no se pregunta’, entonces yo pienso que hay cosas con las cuales es mejor quedarse callado. Es más, hay silencios que dicen más que mil palabras. Estoy bien tranquilo y feliz, que es lo más importante; siempre voy con Dios de la mano (...) Hay que mantenerse emocionalmente bien para que todo tenga prosperidad. Yo siento que lo primero es uno, de ahí para allá que sea lo que sea. En la vida uno abre su ventana hasta donde puede y yo siempre he dicho que soy un libro abierto, pero hay cosas que uno se guarda porque cuando abre ciertas puertas, después son muy difíciles de cerrar“, aseveró.

Por último, Orlando Liñán reveló que, a pesar de lo ocurrido, mantiene una relación amistosa con Tita Contreras. Incluso, señaló que están trabajando juntos en un restaurante que el presentador de Buen día Colombia inauguró hace poco.

“Estamos siempre en buenos términos. Tita y yo seguimos siendo muy partner y todo, seguimos hablando todos los días (...) Habrá dolores y tristezas, pero quedan los bonitos recuerdos y siempre habrá una bonita amistad “, concluyó.