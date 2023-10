Noelia dijo que Ricardo Montaner sabía del abuso sexual que vivió y “no hizo nada”

Hace varios años la cantante Noelia reveló que por un largo tiempo fue abusada sexualmente por su padrastro Carlos Mamery, reconocido en el mundo del espectáculo por ser también manager de Yolandita Monge, madre de Noelia y artistas como Ricardo Montaner y Osvaldo Ríos.

La artista que fue señalada por su madre de mitómana y de estar desequilibrara emocionalmente desmintió por completo a su hija. En el 2015 mamey falleció de un ataque cardiaco y algunos pensaron que la relación de madre e hija podría volverse más amable, no obstante no ha sido así y Noelia ha declarado en varias oportunidades que no tiene ningún interés en reconciliarse con Yolandita , quien hay que decir estuvo en Colombia pro un tiempo hace más de 20 años grabando la novela La viuda de Blanco.

Volviendo a la situación de Noelia, ella no perdona lo que su madre le hizo padecer, pues siempre ha dicho que Yolandita era muy consciente de los abusos y no hizo nada.

Ahora la revista TvyNovelas México publicó una entrevista que el reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante le realizó a Noelia, en el segmento ´El minuto que cambió mi vida´, quien vale la pena decir ha logrado tener una brillante carrera como solista. Allí Noelia volvió a tocar el tema del abuso, pero esta vez hizo señalamientos adicionales.

También te puede interesar: ¿Dónde está Anuel AA? Canceló conciertos y continúan rumores de qué tiene cáncer

Comentó que uno de los abusos más fuertes ocurrió estando en México durante una gira de conciertos de Ricardo Montaner. Noelia aseguró que el cantante venezolano sabía de los abusos.

¿Qué dijo Noelia de Ricardo Montaner?

“(Carlos Mamery) me obligaba a ir vestida de cierta manera a un concierto del señor Ricardo Montaner, que es otro demonio más del clan, se viste de cristiano, pero es una malísima persona, porque fue testigo de muchas cosas y no hizo nada”, aseguró la cantante puertorriqueña. También dijo que cuando conoció a su actual esposo, quien fue el que la ayudó a salir de aquella pesadilla, Montaner le reveló a Reynoso lo que ocurría y si es algo que le agradece al intérprete de Ojos negros, no obstante, cree que sus intenciones no eran buenas. “Lo único que sí le agradezco (a Montaner) fue que le dijo la verdad a Jorge Reynoso, mi esposo, y sí, se lo contó todo, y gracias a eso él lo supo muy temprano también”, señaló Noelia. “Yo creo, ellos pensaban que si se lo contaban me iba a dejar, pero no sé”, dijo también la cantante.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento