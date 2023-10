“Necesité ayuda”, Alzate se sinceró sobre la depresión que padeció

El cantante de música popular que ha empezado a sonar con fuerza con su nuevo tema Fue tu culpa, en colaboración con el mexicano El bala, habló con Revista Vea sobre un mal tan cotidiano y usual como la depresión, que él conoce muy de cerca. Fue hace casi una década cuando Jorge Andrés Alzate, más conocido como Alzate, estaba en una gran época de su vida profesional, pero su faceta personal estaba en crisis, tanto que cayó preso del famoso mal. “He pasado momentos complicados y la carrera que escogí trae mucha soledad, a veces no se puede salir solo a la calle, empiezas a darte cuenta de que hay que ser selectivo porque las personas alrededor tuyo no son las convenientes. Llegas a un punto de tu vida donde te sientes solo así estés rodeado de gente, eso es lo más triste, es entonces donde llegan depresiones. Hace siete años me la pasaba trabajado y cuando no tenía que hacerlo me encerraba en mi apartamento a estar solo, sin mi familia porque vivía en Estados Unidos y yo en Colombia. Tocaba piano todo el día, a veces lloraba. He pasado momentos difíciles, pero por ellos mismos aprendes a conocerte. La depresión no tiene nada que ver con el éxito ni con el momento difícil que estés pasando, no tiene que ver con dinero o pobreza, ni salud o enfermedad. La depresión es una enfermedad que muchas personas tienen y padecen y no han consultado ni buscado ayuda. Es un mal peligroso que se vive en silencio”. En su caso supo que necesitaba algo más que las ganas de salir adelante y por eso no dudó en buscar apoyo profesional. “Necesité ayuda, la he buscado y por un tiempo determinado incluso tuve que tomar medicina porque tenía un desbalance en ese momento”. El cantante de 44 años evolucionó muy bien entre otras cosas porque su tratamiento fue acompañado de su entorno familiar que considera vital. “Hoy en día soy muy consciente de que puedo ser depresivo y hay que hacerle el contra, que es rodearte de buenas personas, realizar actividades saludables y tratar de mantener un balance de tu vida”.

También te puede interesar: Alzate revela cómo un ´milagro´ despertó a su padre de la muerte. “Nos despedimos”.

Alzate se recuperó gracias a su familia también

Parte de la solución estar cobijado por su familia y hacerla parte de su carrera. En esa época Sofía, su hija dejó la escuela formal en Estados Unidos y empezó a estudiar en home school. El artista reveló además que hasta hace un tiempo residían en el país del norte, pero hace pocas semanas el cantante decidió volver a vivir en Colombia, entre otros aspectos par disfrutar de la cercanía de sus padres.

Para él la música que compone no tiene nada que ver con sus episodios de tristeza y soledad, al contrario. Revela que aún se encierra, pero ahora, esos periodos son productivos. “De por si las personas que me conocen saben que así esté en un momento bueno de la vida tengo un tinte melancólico. Yo soy súper alegre sin importar que las cosas vayan mal o bien, me gusta transmitir buena energía, ya en mi soledad cualquiera diría soy depresivo, pero no, lo que estoy es viviendo mi momento feliz, estoy pasando bueno, me encantan los días lluviosos, encerrarme a tocar piano tomarme un whisky y así esté feliz de mi corazón, de mis dedos salen canciones tristes. Mi esposa dice ´no más´, así yo esté bien, yo nací para cantarle al momento difícil de las personas; toco un acorde en el piano y desde el principio es triste. Nací para cantarle al despacho. Cuando sufrí depresión no cantaba, me daba por dormir y gracias a Dios y a mi familia, hace rato no experimento eso”.

El cantante aprovecha sus tiempos libres para estar con su familia. No es amigo de ir a eventos sociales. “Cocino, invierto el tiempo en mi hija, en mi esposa. Nos encanta salir a montar en bicicleta, ver series”. Hace ya un buen tiempo entendió que la vida no solo era trabajar sin descanso, sino equilibrar su carrera con tiempo familiar, así también evita caer en un nuevo episodio de depresión.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento