Alzate revela cómo un “milagro” despertó a su papá de la muerte: “Nos despedimos”

EL cantante Alzate es noticia de nuevo. Esta vez porque está promocionando el tema Fue tu culpa, en colaboración con El bala, un cantante mexicano que algunos aseguran es la nueva revelación musical de ese país. El tema lo escribió Alzate una noche después de concierto “cansado al lado de la piscina y que trata sobre cuando tú tienes las agallas de terminar una relación por el motivo que sea, pero al tiempo, que puede ser una semana, un mes o unos años, tú empiezas a extrañar esa relación”, contó el antioqueño sobre Fue tu culpa, que inicialmente lo interpretaría él solo, pero luego después de una reunión de músicos alguien sugirió la colaboración del azteca, que se dio rápidamente.

Pero Alzate no solo está en el país por motivos profesionales en charla con Vea reveló que, en realidad, está de nuevo en Colombia también por motivos familiares. El cantante y compositor, que llevaba 12 años viviendo en Florida, Estados Unidos y viajaba constantemente a conciertos y promoción al país, hace menos de un mes llegó con trasteo a Medellín, donde se radicó de nuevo, junto a su esposa y su hija y muy cerca de sus padres.

Pero ¿qué pasó en la vida de Alzate para que tomara esta decisión justo ahora que curiosamente muchos colombianos están yéndose a vivir fuera del país?

Así se salvó el padre de Alzate de la muerte

La historia se remonta a hace unos meses cuando le descubrieron un incipiente cáncer de próstata a su padre, quien vive en Antioquia. “Era cáncer, pero no había metástasis ni nada de eso. Fue una decisión familiar la de operar en vez de hacer quimio, porque en realidad no estaba creándole ningún problema. Fue descubierto en un examen de rutina, no tenía ningún síntoma. Además, el equipo médico nos tranquilizó por nos dijo: ´ojalá todo el mundo se diera cuenta de que tiene cáncer así en un examen de rutina, porque es a tiempo”.

De esta manera, Jorge Antonio, el progenitor del artista, entró en cirugía y salió muy bien de ella, no obstante, habría una complicación con la que no contaba la familia Alzate. “Él salió súper bien a los dos días y resulta que parece que hubo una perforación de uretra o de vejiga y eso lo devolvió al hospital. Fue ya con otras complicaciones. Mi papá entró en cuidados intensivos, en coma conectado con respirador”. Así estuvo don Jorge por varias semanas sin que presentara mejoría con el pasar del tiempo, todo lo contrario. “Estaba totalmente ido en cuidados intensivos y realmente nos despedirnos”.

Cuando la familia creía que el desenlace sería fatal ocurrió el milagro: “Mi papá despertó y por eso, estamos de celebración hace dos meses, no lo esperábamos”, comenta el cantautor, que a raíz de esta situación retornó al país, pues su hija le hizo caer en cuenta de la necesidad de aprovechar el tiempo en familia.

Alzate dejó Estados Unidos y está nuevamente radicado en Colombia

“Nosotros le llamamos a esto la ñapa, nos devolvió a nuestro hogar. Ese fue el regreso de la familia. Mi hija nos dijo: ´después de lo de mi abuelo, yo quiero estar aquí antes de entrar a la Universidad en Estados Unidos. Yo quiero vivir este último año de escuela en Colombia, graduarme de bachillerato porque quiero estar al lado de mis abuelos´”, recordó Alzate quien siempre ha notado la gran conexión de su pequeña con sus abuelos paternos. “Esto ha sido una lección para cada uno de nosotros sobre el tiempo que invertimos en nuestros padres, en nuestros abuelos”. Fue así como la decisión del regreso se dio y al tiempo que promociona su más reciente sencillo el artista organiza su casa, convencido de que el tiempo adicional que el milagro les concedió con su padre, lo va a aprovechar al máximo.

El regreso también admite le significa un cambio de vida. Ahora estará más relajado, pues antes debía viajar mucho entre Colombia y Estados Unidos por los conciertos, ahora estará más cerca de las ciudades que lo requieren para cantar y los viajes serán más cortos.

