Daddy Yankee y su esposa Mireddys se separarían después de 30 años de matrimonio

Daddy Yankee, denominado El Jefe del género urbano, había tenido hasta el momento unos de los matrimonios más sólidos del entretenimiento latinoamericano. Aunque el puertorriqueño de 46 años, que anunció su retiro para finales del 2023 para dedicarse a disfrutar de los frutos de su carrera junto a su familia, no habla mucho de su esposa Mireddys González, se sabe que estarían por cumplir tres décadas juntos. “Quiero darme la oportunidad de vivir la vida y dejar a un lado los compromisos y las giras mundiales”, dijo el artista cuando anunció que se retiraba de los conciertos.

En una entrevista Al rojo vivo, Daddy, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, reveló que conoció a su esposa desde que era un joven humilde y ella siempre ha estado para él, independientemente de su fama, pues cuando empezaron él no era la estrella de la música que es hoy.

La pareja, que se casó cuando ambos tenían 17 años, tuvo a su primera hija Yamilette, aunque hay versiones que dicen que ella es hija de otra relación del cantante, es una situación que en realidad no está del todo clara. Luego Daddy y Mireddys tuvieron a sus otros dos hijos a quienes llamaron Jeremy y Jesaaelys.

A lo largo de su carrera, El Jefe no ha revelado detalles de su intimidad pero deja claro que es un hombre feliz y afortunado por su familia. A Mireddys los seguidores del cantante la llaman La Jefa.

Los mensajes de la esposa de Daddy Yankee que encienden alarmas

No obstante, los fans del artista están preocupados porque al parecer en los últimos días la pareja estaría viviendo una crisis matrimonial y estaría al borde de la separación.

Primero se reportó que el matrimonio se dejó de seguir en sus redes sociales. Luego trascendió que Mireddys ha publicado en sus stories de Instagram escritos donde al parecer deja ver que su relación con Daddy está rota y él tendría mucha responsabilidad. “En mi currículum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”, puso la esposa del intérprete de La Gasolina, y también escribió, “no se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas”, dice otro mensaje de Mireddys. Uno más reza: “Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”.

La esposa del artista complementó con: “cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: Dejar que te marque. Dejar que te destruya. Dejar que te fortalezca”.

La hija de Daddy Yankee publica mensaje preocupante

Ahora ha sido su hija Jesaaelys quien escribió un mensaje, que muchos asocian con la crisis que están atravesando sus padres, y dice: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”.

Oficialmente ni el cantante ni su esposa han dado declaraciones sobre la realidad de su matrimonio, pero algunos creen que en breve habrá una comunicación a los medios sobre la ruptura de una unión que casi alcanza los 30 años. Este es el último mensaje que subió a su IG Mireddys en el cual los seguidores le piden que no termine con Daddy.

