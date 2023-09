Natasha Richardson, así murió la actriz de Juego de Gemelas, esposa de Liam Neeson

Liam Neeson se ha convertido en una estrella de las películas de acción. A sus 71 años protagoniza escenas de combate, velocidad y manejo de armas como lo hiciera un histrión joven. El actor de origen irlandés no siempre ha estado en este género. Recordemos que protagonizó la oscarizada película La lista de Schindler y anteriormente lo habíamos visto en Xcalibur, Los Miserables, Star Wars Episodio I, Batman Begins, entre otras.

Neeson se ve como un inmejorable galán maduro: tranquilo, sereno y su edad no es obstáculo para ganar admiradoras. No obstante, el actor en realidad y según lo que indican las publicaciones de entretenimiento vive con un profundo dolor que lo acompaña desde hace 14 años.

Liam Neeson y el dolor de la muerte de su esposa, Natasha Richardson

Hace 15 años Liam y su esposa Natasha Richardson conformaban una de las parejas más admiradas de Hollywood. Se habían casado en 1994 y tuvieron dos hijos. Ella, como él, tenía una carrera inmejorable. Natasha, nacida en Inglaterra en 1963, estaba en la actuación desde niña, ya que era hija del director Tony Richardson y la actriz Vanesa Redgrave. A pesar de su gran trayectoria fueron las comedias románticas las que la consolidaron, siendo su rol de madre en Juego de gemelas, desarrollada en 1998, protagonizada por Lindsay Lohan, el que mayor reconocimiento mundial le dio.

EN el 2009 Natasha llevaba quince años de matrimonio con Liam Neeson y ella pasaba unos días de descanso en Mont Tremblant de Quebec, Canadá. Allí decidió tomar clases de esquí y el 18 de marzo sufrió una caída durante una de las prácticas. En principio, no tuvo mayores síntomas., incluso llamó a su esposo y le dijo: “cariño me caí en la nieve, pero no es nada delicado, no te preocupes”, contaría después el mismo Liam.

Natasha Richardson murió en 2009 luego de una caída en la nieve que pensó no era grave. Llevaba 15 años casada con Liam Neeson Fotografía por: Getty Images

La actriz, pensando que el golpe en la cabeza era leve, no aceptó ayuda médica hasta que horas después empezó a presentar molestias y dolores mayores. Finalmente, terminó hospitalizada. Hasta allí llegó su esposo.

“Obviamente ella estaba con soporte vital y esas cosas. Fui a verla y le dije que la quería. Le dije: ‘Cariño, no vas a volver de esta. Te has golpeado la cabeza. No sé si puedes oírme, pero esto es lo que ha pasado. Y te vamos a llevar de vuelta a Nueva York. Toda tu familia y amigos iremos. Y eso fue más o menos todo”, dijo el actor meses después en una entrevista con People sobre lo ocurrido.

Fue entonces cuando por orden de Liam fue trasladada en un jet privado a Nueva York, donde se reunió con sus hijos.

Liam, sus hijos y la familia en general se despidió de Natasha y la actriz fue desconectada, siendo esta una de las decisiones más difíciles que el actor ha tenido que tomar en su vida.

Liam Neeson protagoniza Contrarreloj

Actualmente Liam está promocionando su más reciente película Contrarreloj donde una vez más demuestra su gran carisma para las historias de acción. Muchos consideran que el irlandés encontró en este tipo de filmes un escape y una forma de mitigar el dolor que le ocasiona la partida de su esposa. Liam no ha vuelto a casarse.

