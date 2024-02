Natasha Klauss, así usa los cuarzos, las velas y los mantras

La actriz Natasha Klauss, que vimos recientemente en la novela Pasión de Gavilanes, como Sarita Elizondo, ya ha dejado al descubierto su fascinación por las herramientas místicas que se han vuelto toda una tendencia entre las celebridades. Revista Vea quiso saber exactamente cómo las usa en su cotidianidad.

Klauss, quien actualmente graba un nuevo proyecto de RCN llamado Rojo carmesí, explicó inicialmente qué son los cuarzos. “Los cuarzos son canalizadores de energía, no debes dormir con cuarzos en el cuarto porque es muy fuerte y hay que limpiarlos, aunque honestamente yo no soy tan estricta con lavarlos bajo ciertas condiciones de la luna, yo lo hago con sal marina. También esa sal funciona para mí. Cuando estoy cargada yo uso la sal marina. Me descarga no necesariamente de algo externo sino, por ejemplo, de mis emociones negativas, de mis propios pensamientos”.

Volviendo a los cuarzos, sus piedras favoritas son la turmalina, el ónix y el ojo de tigre. Sabe que cuando uno de los cuarzos se rompe es porque hubo una fuerte descarga que no hay que pasar por alto y no necesariamente se refiere a algo maligno. “Cuando hay una situación de ira, por ejemplo, puede romperse”.

Natasha que siente una conexión y equilibrio especial en el mar procura también pasar tiempo en él cuando sus compromisos le permiten viajar y disfrutarlo.

Así es el ritual con sal marina que hace Natasha Klauss

La actriz detalló cómo sin esos baños de sal marina en su casa donde no tiene mar, pues vive en inmediaciones de la capital colombiana. “Hago todo un ritual. Le pongo miel, agua caliente y me limpio desde el cuello hacia abajo y al tiempo hago oración o meditación y voy activando la limpieza a través de palabra de poder. Por ejemplo, si quiero dejar de ser gruñona, activo todo con agradecimiento y en positivo”.

La protagonista de Pasión de gavilanes enfatiza en la importancia del agradecimiento en este tipo de rituales y de manera permanente. “Vivo agradeciendo. Por estar viva, al levantarme a diario”

Velas y más en casa de Natasha Klauss

A diario procura prender una vela, sin distinción de color, y mientras lo hace “le pongo una intención. Puede ser por la salud de mis hijas, por algo especial que esté pidiendo y tengo dos mantras calves de protección, que repito a diario”. Natasha también suele escuchar cánticos de alabanza y adoración, no solo en casa sino en su carro y también ora y no olvida su formación en colegio católico por lo que también recurre a esas oraciones de poder como el Padre Nuestro o el Ave María.

Con el paso de los años y el conocimiento adquirido Natasha se ha vuelto más sensible a situaciones que ocurren a su alrededor. Comenta que cuando algo externo fuerte está sucediendo sus orejas se le ponen muy rojas y calientes. “Contrarresto eso con oración con meditación de limpieza y con palabras poderosas”.

