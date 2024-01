Natasha Klauss: la respuesta que le dio la carta astral y la dejó sin aliento

Natasha Klauss es la protagonista de la más reciente portada de la revista Vea. Allí la actriz, que interpretó a Sarita Elizondo en Pasión de gavilanes, sostuvo una charla sobre sus creencias místicas, así como los rituales o herramientas que usa a diario para lograr la armonía. La también empresaria lleva varios años en una búsqueda espiritual que, sin duda la ha llevado a una plenitud que destaca no solo en su ámbito personal, sino en el laboral y familiar.

La primera revelación sobre el tema que hizo a Vea fue sobre la experiencia que tuvo hace casi un año con una espontánea lectura de la carta astral en un programa de variedades, al que fue invitada.

Así fue la lectura de la carta astral que le hicieron a Natasha Klauss

Fue a comienzos del 2023 cuando a Klauss la invitaron al programa matutino de Buen día Colombia a hablar de Primate, la serie de Prime Video en la participa y que en este año tendrá una nueva temporada. Allí llegó la actriz, que tenía en su cabeza la idea de radicarse en el exterior, pero sin comenzar ningún proceso, pues tenía un montón de dudas, pese a que sentía que había recibido dos señales que le reafirmaban que ese era el camino correcto. Sus miedos solo los conocían Daniel Gómez, por aquel entonces su novio. En el mencionado espacio Soleil Ramos le leyó la carta astral y allí, palabras más palabras menos le dijo que no debía seguir dudando. “Me dijo ´yo no sé qué haces aquí. Tu éxito es en el exterior´”. Impresionada Klauss solo escuchaba los comentarios de los presentadores que decían que curiosamente los proyectos en los que ha actuado Natasha siempre han tenido un gran éxito internacional. “… Ella se tiene que ir a vivir fuera para que la casa del dinero, negocios y éxitos se manifiesten en ella…”, recuerda que dijo la experta en cámara y que además le indicó que el país al que debía irse era Estados Unidos.

PORTADA NATASHA KLAUSS Fotografía por: ARCHIVO VEA

“Casi me voy de espalda cuando escuché todo eso. No le había contado a nadie”. Natasha también cree en las Diosidencias, que define como esos momentos donde Dios mediante algún medio le confirma o apareja situaciones para que el camino esté mejor alineado, para ella este era el caso pues el temor no le dejaba ver las cosas con claridad. “Mi canal para escuchar generalmente se ensucia por miedos y dudas y yo lo limpio con meditación, oración y ese tipo de prácticas donde siento que escucho mejor lo que la vida y el destino me indican”.

Volviendo a aquel día de mayo del 2023, Klauss salió del programa y habló con Daniel, hoy esposo, quien le preguntó ¿quién era la mujer que frente a los millones de televidentes les había dado la respuesta que estaban esperando? “Me acababa de decir de frente que tenía dudas y que ya no debería tenerlas”, recordó la actriz.

También te puede interesar: Juan Alfonso Baptista, de Pasión de gavilanes, y la parálisis que cambió su vida

Luego vendría una cita a solas con la astróloga, en la cual Natasha acudió con su novio y esta sirvió para confirmarlo todo, pues ahora la experta les mencionaba la importancia de casarse. “Ahí se reafirmó todo”.

Natasha y su prometido corrieron a armar matrimonio y también deseaban que tuviera esa mística y esa espiritualidad que ella siempre ha practicado. “Eso fue en mayo y organizamos todo en 45 días”. Era también parte del proceso para pedir la visa de talento extraordinario juntos que hoy ya tienen en sus manos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento