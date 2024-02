Michael Jackson tiene sobrino colombiano. Protagonizará la película del ‘Rey del pop’

Desde hace tiempo se confirmó que Michael Jackson tendrá su propia película. La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, se estrenará en abril de 2025 y tiene como protagonista a Jaafar Jackson, uno de los sobrinos del ‘Rey del pop’.

Lo que algunos no saben es que este joven actor y cantante, cuyo padre es Jermaine Jackson (segundo vocalista de The Jackson 5), tiene raíces colombianas y lo presume con orgullo cada que puede.

Así luce Jaafar en la película de Michael Jackson, su tío ¿Igualitos? Fotografía por: Captura de pantalla

Jaafar Jackson, el sobrino colombiano de Michael Jackson

Aunque nació en Los Ángeles (Estados Unidos), este actor y cantante de 27 años también es hijo de Alejandra Martínez, una mujer nacida en Colombia y conocida como Alejandra Jackson, por eso cuenta con doble nacionalidad.

“Soy medio colombiano”, aseguró el sobrino de Michael Jackson en una entrevista, en la cual comentó también que siente aprecio y una conexión especial con este país.

Los padres de Jaafar estuvieron casados durante 8 años (1995-2003) y tuvieron otro hijo (Jermajesty), pero diferencias irreconciliables los llevaron a terminar con su relación.

A pesar de la separación de sus papás, el hijo de Jermaine y Alejandra continuó muy unido a los Jackson. Tanto así que encontró en sus tíos la inspiración necesaria para continuar con el legado familiar.

Precisamente, el talento artístico de Jaafar y su parecido físico con Michael Jackson fueron fundamentales para convertirse en protagonista de una película que tiene altas expectativas, no solo entre los fanáticos del ‘Rey del pop’ sino también en sus seres queridos.

Un repaso por la carrera de Jaafar, el sobrino colombiano de Michael Jackson

Desde pequeño mostró interés por la música y el baile, pero muchos lo recuerdan por el escándalo que protagonizó a los 13 años, cuando la Policía le confiscó una pistola eléctrica. Sin embargo, superó aquel incidente y se enfocó en seguir sus sueños.

En 2019 lanzó Got Me Singing, su primer sencillo, una canción con ritmos latinos que le permitió reencontrarse con sus raíces maternas y darse a conocer ante el mundo. También participó en The Jacksons: Next Generation, programa en el que se mostró la intimidad de esta popular familia.

Sin embargo, el mayor reto en la carrera de Jaafar, al menor hasta ahora, será reencarnar a Michael Jackson, su tío, en la primera película que se ha hecho sobre la historia del ‘Rey del pop’.

“Jaafar encarna a la perfección a mi hijo. Es tan maravilloso verlo continuar el legado Jackson de artistas e intérpretes”, dijo en su momento Katherine Jackson, madre del fallecido músico.