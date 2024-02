Shakira anuncia nuevo álbum y revela fecha de lanzamiento

En días pasados, Shakira dejo bajó expectativa a sus seguidores tras dejar un misterioso mensaje en sus redes sociales. Con un corto video, la intérprete de Monotonía dio pistas de que algo se acercaba. El clip, que a tan solo 15 horas de publicado alcanzó el casi medio millón de ‘likes’, mostraba a la artista en diferentes momentos de su camino en la música al lado de un mensaje que decía: “estén atentos”.

Sus fanáticos comenzaron a tejer teorías y a mencionar que si bien podría tratarse de una gira mundial, también podría ser la confirmación de la llegada de un nuevo trabajo discográfico. El misterio, finalmente, se terminó en la mañana de este 15 de febrero cuando, a través de su cuenta de Instagram, la barranquillera anunció el nombre y la fecha de su siguiente álbum.

¿Cómo se llama el nuevo álbum de Shakira?

Tal y como relató, su nuevo compilado de canciones llevará el nombre de Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry) y se estrenará el 22 de marzo que viene. El título hace referencia a una de las frases más populares el año pasado, aquella que creo Shakira para su colaboración con el productor argentino Bizarrap.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Shakira?

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, redactó la creadora de temas como Te felicito y Acróstico.

Es de resaltar que el nuevo disco de Shakira se venía anunciando desde finales del año pasado. Fue la misma ‘Shak’ quien aseguró que estaba emocionada por la llegada del 2024, pues sería un año lleno de trabajo. En una entrevista con la revista Hola!, la cantautora mencionó: “A principios del año que viene (2024), espero estar lanzando un nuevo disco y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, sentenció.

Shakira anunció su nuevo disco en el 2023

De la misma manera, en los premios Grammy latino, en donde ganó galardones en las categorías Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Canción Pop y Canción del Año, la artista de 47 años reveló que para el 2024 tenía muchos planes con su carrera, y que mirar para atrás no era una opción para ella.

“Este premio va para mis hijos, que les he prometido que voy a ser feliz y van a tener una mamá que va a reír con toda su risa. Así que, desde ya, estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir. Porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, mencionó.