“Me despegaron la oreja”: Isabella Santodomingo se someterá a nueva cirugía

Isabella Santodomingo es una actriz y presentadora que goza de gran reconocimiento en Colombia. Entre sus proyectos más destacados están Perro amor, Eternamente Manuela, La saga: negocios de familia, Protagonistas de nuestra tele y Tentaciones.

A pesar de ser una figura pública, la barranquillera ha estado ausente de sus redes sociales y de las cámaras durante los últimos meses. La razón es la enfermedad por la que debió practicarse a una delicada cirugía.

Isabella Santodomingo sorprendió con este nuevo reporte sobre su salud. Fotografía por: Instagram Isabella Santodomingo

¿Qué operación le hicieron a Isabella Santodomingo?

A finales de 2023, la también escritora y comediante entró al quirófano para someterse a una timpanoplastia, procedimiento que se realiza para corregir una ruptura u otro daño en el tímpano.

“Hace poco me preguntaron que por qué hace rato no subía nada a mi Instagram. Es que tras la timpanoplastia que tuvieron que hacerme al final de año, no quedé muy bien que digamos —todavía tengo el oído tapado y me duele a veces— y no estaba inspirada, ni motivada a nada. Es la verdad (...) La recuperación ha sido lenta porque, literal, me despegaron la oreja”, comentó por medio de una publicación, tras su regreso a Instagram.

Lo que Isabella Santodomingo no esperaba era que continuaran las molestias y el dolor en su oído, aun después de la cirugía. Por esta razón, deberá ser operada de nuevo.

“A pesar de que para mí es incómodo salir, el ruido o rodearme de muchas personas a la vez —y lo seguirá siendo hasta que me operen de nuevo, porque ayer me lo dijeron—, que no se diga que no hice lo que pude para hacer cosas, participar y pasarlo bien sin que nadie supiera que estaba mal o que realmente les oí la mitad”, concluyó en la descripción del posteo con el que mostró varias fotografías de su recuperación.

Los riesgos de la operación de Isabella Santodomingo

De acuerdo con el portal web MedlinePlus, existen varios peligros posteriores a este procedimiento. Los más comunes son las reacciones a los medicamentos, los problemas respiratorios, el sangrado o las infecciones.

Sin embargo, el paciente también puede sufrir de: