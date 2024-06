Margarita Reyes peleó con Julián Román y él no la perdona “sé que cometí un error”

Margarita Reyes es una actriz bogotana que siempre está vigente. Ya sea en teatro en televisión esta ex protagonista de novela, que también participó en Survivor, ha sorprendido con su talento y ha interpretado toda clase de roles. Actualmente la vemos en la retransmisión de la serie Tres Caínes.

Anteriormente estuvo en ‘El cartel de los sapos, el origen’ y ‘El abrazo que no te dí'. Del reality ‘Survivor’ tuvo que retirarse tras sufrir una delicada lesión en la rodilla, que le tomó un buen tiempo para recuperarse.

Margarita, además es una admirable madre soltera que ha sacado adelante a su hijo Samuel Ferreira, de 21 años, quien también se ha inclinado por el mundo audiovisual, aunque trabaja detrás de cámaras, ya que es productor y director de cine.

Margarita Reyes acomplejada por su pelo

Volviendo a Margarita, recientemente concedió una entrevista en ‘Los 40 principales’. Allí habló un poco de su carrera, su paso por ‘Survivor’ y de su lesión. También se animó a contar que su pelo la acompleja, pues lleva 15 años tratando de que crezca y se recupere pero no ha podido, pese a que ha intentado varios tratamientos. También comentó que una enfermedad terminó de estropeárselo, de ahí que en algunos de sus proyectos debe usar extensiones. En la charla, uno de los locutores le pregunta si ha tenido algún problema con un compañero de trabajo. En principio, Reyes dijo que no: “no nunca” y ahí se mantuvo por unos segundos, pero luego recordó que si hubo un incidente así y dijo “Mentiras, sí”.

¿Por qué pelearon Margarita Reyes y Julián Román?

La actriz confesó que su diferencia fue con Julián Román y en un gesto de sencillez y humildad admitió que dicho desencuentro fue culpa de ella, algo que lamenta y que por más que ha procurado el perdón del reconocido actor, que se hizo famoso en todo el continente como Juan Gabriel en la serie ‘Hasta que te perdí', y en Colombia ha estado en series exitosas como Los Reyes, él no ha querido una reconciliación.

“No puedo contar por qué y lo admiro profundamente… Además, yo lo amo y lo adoro y espero que algún día volvamos a hacer amigos, pero eso está imposible y es con Julián Román” dijo la actriz de 37 años.

“Por eso digo no puedo contar, pero vuelvo y le digo que perdón. Eso ya lleva añitos (…) para él no y lo respeto profundamente y yo sé que cometí un error y fui yo. Perdí un gran amigo y alguien que quiero”, aseguró la actriz que dijo que en dos o tres oportunidades le ha pedido perdón pero entiende las razones por las que él no desea reconciliarse.

Recordemos que justamente Julián y Margarita están al aire en la última novela en la que compartieron set que es ‘Tres Caínes, ella encarna a la guerrillera Tamara y él es el paramilitar Carlos castaño, uno de los estelares.

Después de esa producción los actores compartieron escena en ‘Nadie me quita lo bailao’, en el 2018; luego en ‘El general naranjo’, en el 2019, esta fue la última vez que estuvieron en el mismo proyecto, lo que hace suponer que pudo haber sido entonces cuando tuvieron su diferencia. De ser así, llevarían algo más de cuatro años distanciados.

