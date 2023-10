Marcela Posada, de ‘Betty, la fea’, reveló que casi se casa con un hombre gay

Marcela Posada se hizo famosa entre los televidentes de distintos lugares del mundo por su participación en la novela Yo soy Betty, la fea. Su papel de Sandra Patiño, ‘la jirafa’, una de las integrantes del famoso ‘cuartel de las feas’, fieles amigas de Beatriz Pinzón Solano, hizo que los seguidores de la famosa producción en encariñaran con ella y con sus particulares reacciones a los hechos que sucedían en Ecomoda.

La vida amorosa de la actriz siempre ha generado curiosidad entre los internautas, que han estado pendientes de su carrera. La artista de 52 años lleva más de 10 años soltera, y de acuerdo con sus revelaciones, este tiempo sin romances, es consecuencia de las malas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida.

La mala suerte de Marcela Posada en el amor

Recientemente contó, en una entrevista con el podcast Llamada a las tres en punto, que un hombre con quien salía la dejó plantada y con las maletas hechas. El sujeto que había dicho que iba a verla en una obra de teatro que ella estaba haciendo y que luego viajarían a San Andrés, pero, según dijo, él nunca apareció. Fue hasta después de un mes que regresó, como si nada hubiera pasado. En ese punto, Marcela se dio cuenta que no merecía ese trato, y no le volvió a hablar.

“Me parecía que era muy lindo (...) era de esos hombres que te llamaba, te invitaba a salir, y se perdía 15 días, te dejaba plantada (...) dije, ‘yo no quiero esto para mí’”, dijo en el citado programa.

Una de sus exparejas era gay

Ahora, en una entrevista con Lo Sé Todo, contó una de las anécdotas que la hicieron dejar de creer en el amor para siempre. “Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, dejé así. Así me quedé, solita, pero feliz”, reveló. Cuando estaba cerca de casarse con una de sus parejas, de dio cuenta que él era gay.

Según recordó la manizalita, el hombre se la pasaba de viaje, además en cada lugar conocía a alguien con quien le era infiel. De la misma manera, descubrió que su entonces pareja, con la que estaba comprometida, sostenía relaciones con otros hombres. “Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para taparse y no mostrar su sexualidad”, destacó.