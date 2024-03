Luis Alfonso: de pasar hambre y dar serenatas a cantar con Jessi Uribe

El cantante Luis Alfonso poco a poco ha ido posicionándose en el mercado de la música popular colombiana. Pronto lanzará su álbum ´Contentoso´, que contiene el tema ´Lo que ella necesita´ que canta al lado de Jessi Uribe, sin embargo, no olvida que muchas veces lloró y aguantó hambre persiguiendo su meta.

Luis Alfonso vive momentos felices en su carrera, pero llegar hasta donde está no fue fácil, en especial porque nació en el seno de una familia modesta de Popayán, que no lo podía ayudar económicamente. Desde pequeño descubrió su amor por la música, “mi abuelito era un zapatero muy humilde y desde chiquito me ponía en la radiola la musiquita de Pedro Infante, de Jorge Negrete, todos los viejos mexicanos y se me fueron metiendo todas esas canciones bonitas y comencé a apasionarme por la ranchera y esa fue la naciente del amor de la música”, relata el artista.

Luis Alfonso decidió ser cantante. “Comencé a darme a conocer en Popayán, en las pesebreras, en las cabellerizas, dando serenatas, velorios, cumpleaños, entierros incluso, estuve en el coro de la iglesia hasta que un día decidí viajar a Medellín”. Era una apuesta arriesgada, como bien recuerda. “Yo tenía un carrito, una moto, un caballo, un apartamentico que alquilaba, una vida estable, por decirlo así, pero si seguía en esa zona de confort me iba a quedar siendo el serenatero del pueblo”.

Luis Alfonso vivió un camino lleno de penurias

Pero fue difícil. “Cuando llegué a Medellín empecé a trabajar en el centro haciendo mandaditos, comprando almuercitos y cuando voy a Popayán a organizar unas cositas y vuelvo se había acabado el trabajo, pero yo ya estaba con la piecita alquiladita y mi Dios ha sido muy grande, cada que se me iba acabando la menuda para almorzar, ahí llegaba el negro ´papi vendí una fechita a 100 mil pesitos´, y nos íbamos a cantar a una fonda y eso nos iba rindiendo”.

Fue una época muy dura. “Lo único que tenía era una maletica con tres muditas y una guitarra. Fue aguantar hambre como un hp, yo ponía la menudita y las moneditas que tenía para la semana y yo decía: ´si hoy almuerzo, desayuno y como, mañana no me da pa´ las tres comidas´ y lo que yo hacía era que me levantaba tarde pa´ ahorrarme un desayuno, almorzaba tipo 3 o 4 de la tarde ya compraba una comidita pa´ llevarme y me la comía tarde”.

Luis Alfonso tiene una inspiradora historia de vida que le permitió alcanzar su sueño Fotografía por: Felipe Marino

A pesar de la crisis, no pensó en claudicar. “Jamás en la vida, lloré mucho, mi mamá me preguntaba, bueno, ¿cómo te está yendo? Y yo aguantando hambre y llorando, le decía ´estoy bien, estoy progresando, estoy ahorrando´ y no había almorzado. Yo pensaba, no puedo llegar a Popayán con el rabo entre las piernas. El día que yo llegue tengo que llegar grande y gracias a Diosito lo logré”.

Luis Alfonso cantó por comida

Hay una canción, Corrido de mi vida, con la que Luis Alfonso recuerda la vez que cantó por comida. “Nunca se me va a olvidar esa historia, me marcó mucho la vida. Una vez nos fuimos con lo del pasaje pa´ una fonda a cobrar 100 mil pesitos y nos dio mucha hambre al negro y a mí, y pedimos una picadita y nosotros pensábamos que nos iban a regalar la comidita, cuando ´vean los cien mil del pago y vea la cuenta, 300 mil´. Hablamos con el man y fuimos a los 8 días a cantarle otra vez pa´ acabar de pagarle la cuenta”.

“Una vez llegó un parcero mío, Juanfer Bernal, con el que yo vivía en Bogotá que es caballista y me regaló 3 millones de pesos, me dijo ´usted verá si se los chirrea o se hace vida con eso´, yo había escrito La quiero y Esta noche y me fui y las grabé y comencé a vender fechitas, ya no a cien mil, sino a 500, un millón porque ya tenía dos cancioncitas, entonces esos fueron como mis pinitos”.

