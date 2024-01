Lucas Arnau habló sobre donación de órganos que recibió de un niño fallecido

Lucas Arnau es un cantante cuyo talento ha sido reconocido con dos nominaciones a los Grammy Latino. Sin embargo, en medio de su éxito musical también ha enfrentado duras batallas personales.

En marzo de 2022, por ejemplo, se sometió a una cirugía de trasplante de rodilla, pero el procedimiento se complicó cuando adquirió una bacteria. Por esta razón, el artista entró al quirófano cinco veces más.

Lucas Arnau todavía no se ha recuperado plenamente, pero continúa en terapia y tratamiento. Fotografía por: Instagram Lucas Arnau

La donación que recibió Lucas Arnau

“Me hicieron un trasplante total de rodilla derecha. Me cortaron la cabeza del fémur y la cabeza de la tibia y me pusieron las del donante y las pegaron con estas platinas”, explicó en su momento a través de sus redes sociales.

En aquella ocasión, el antioqueño de 44 años entregó un dato que resultó sorprendente para sus seguidores. Según dijo aquella vez, la rodilla que recibió en dicha intervención fue de un niño que falleció a una corta edad.

Teniendo en cuenta que estaba inscrito en una lista de donatarios, Lucas Arnau contó con suerte y recibió el trasplante de esta articulación.

“El procedimiento que me hicieron es un trasplante de rodilla completo, biológico, quiere decir que me cambiaron mi rodilla por la rodilla de alguien que falleció, la información que tengo es que esa persona era un niño de 12 años que decidió donar sus órganos, a mí me tocó su rodilla y le doy gracias infinitas a la vida por haber tenido esa oportunidad de tener una rodilla nueva y en un estado tan espectacular como la que tenía él”, añadió el intérprete de Te doy mi vida.

La lucha de Lucas Arnau contra la adicción a este medicamento

En una charla que tuvo hace tiempo con Lo sé todo, el músico paisa aseguró que se volvió adicto a unas pastillas que consumía para poder dormir, pero que no le fueron recetadas por un profesional.

“La primera pastilla que me tomé para dormir, que es una de las maneras más comunes por las cuales empieza la gente, fue para montarme en un avión hacia España (...) luego de eso me empezó a hacer falta y, durante seis o siete años, me tomaba una diaria. Incluso, llegué a consumir pastilla y media”, aseveró.

“Empecé a tenerle miedo a la gente, empecé a vivir de pánico escénico, pero dirán que el pánico escénico era solo en los escenarios y no, yo no podía estar con más de cuatro personas desconocidas en el mismo cuarto”, agregó Lucas Arnau, quien confesó que pensó, incluso, en quitarse la vida.

Ante esta situación, la familia del cantante tomó cartas en el asunto y lo llevaron a un centro especializado en personas con adicciones, donde superó este obstáculo.