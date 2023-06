Lucas Arnau sobre su depresión y la adicción a las pastillas: “viví un infierno”

Mostrando su gran versatilidad musical, hace un mes, Lucas Arnau y Pasabordo presentaron su tema en conjunto La interesada, donde incursionan en el género popular con un tema de despecho que tiene sonidos cercanos a los corridos mexicanos. “Ojalá te enamores de alguien que te quiera dar todas las flores, y que no te garantice los millones que buscabas junto a mi fingiendo amores”, dice una estrofa donde se ve el espíritu del sencillo.

Desde que presentó su primer álbum titulado Un poco más, en abril del 2004, el cantante de 44 años, nacido en Medellín, se convirtió en una de las principales figuras del pop nacional, alcanzando reconocimiento internacional con seis álbumes de estudio. Con sus siguientes producciones obtuvo 3 nominaciones a los Grammy Latinos, mientras sumaba temas en listas, como Te doy mi vida, De rodillas, De la mano, Lo siento, Entre tanta gente, No me da la gana y Tú, entre otros.

En pandemia, Lucas vivió la dependencia de las pastillas, la ansiedad y la depresión. Fotografía por: INSTAGRAM DEL CANTANTE

Lucas Arnau enfrenta un enemigo silencioso

En La sala de Laura Acuña, Arnau habló de varios temas y tocó uno que sorprendió a todos. El cantautor paisa contó como conoció el mundo de las pastillas para dormir, llegando a volverse una adicción que casi le cuenta la vida.

“Todo empezó en un viaje a Europa antes de la pandemia. Mi pareja en ese momento me dijo que nos tomáramos una pastilla para dormir todo el vuelo, accedí y efectivamente dormí hasta llegar a España, y desde ese momento comencé a consumirla, pues soy una persona con muy poco sueño, puedo dormirme tarde, pero levantarme super temprano”, comentó en la charla.

Sin darse cuenta, Arnau se volvió dependiente de estos fármacos y una situación mundial hizo que se involucrara más con las pastillas. “Luego me quedé solo en pandemia, pues estaba en Miami con toda mi familia y yo tenía un concierto en Medellín. Mi papá me dijo que lo cancelara y me quedara a compartir con la familia, pero le dije que no podía hacerle eso a mi público y yo que aterrizo en Colombia y cerraron los aeropuertos. Empezó el confinamiento y empecé a consumir las pastillas, pero ya una no me hacía y ya me estaba tomando de a tres, como si fuera lo más normal del mundo, pero la verdad viví un infierno con eso”.

La situación se salió de control y cada vez necesitaba consumir más partillas para lograr el efecto deseado. Tocó fondo. “Yo estaba muy deprimido y en ese momento no sabía por qué, pero el día que llegué a tomar 20 pastillas por noche, se me caían de las manos y eso me hizo pensar que estaba en un hueco impresionante”.

En el relato, Arnau realizó una cruda confesión, “Además, empecé a tener ganas de suicidarme, miraba el balcón y me preguntaba cómo me tiro, pero pensaba en lo que iba a pensar mi mamá cuando se enterara. Muchas veces maquiné la manera de morirme y llamé a Miami a mi familia y les pedí ayuda, les dije me quiero suicidar, no sé qué hacer”.

Arnau ve la luz al final del túnel

Luego de tocar fondo, la única opción era levantarse y Lucas tomó la determinación para superar esta adicción. “Tuve que meterme a un centro de rehabilitación y gracias a ellos estoy vivo, me ayudaron a superar esta situación y a limpiarme de las pastillas. Ahora duermo bien gracias a mi familia, y hoy en día conozco a muchas personas que consumen estas pastillas y van en dosis de 10 tabletas y creen que es normal”.

El artista reconoció que la familia es un factor importante para el éxito de este proceso, “Yo en ese momento tenía mucha rabia, me sentía solo porque sentía que ellos me habían dado la espalda, pero estaba equivocado, ellos me hicieron una intervención familiar, me mandaron gente para llevarme a la clínica y me sentía encerrado, les decía que mi problema era de sueño y que no era un drogadicto, pero la verdad es que sí lo era y hoy en día les agradezco lo que hicieron por mí”.