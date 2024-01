‘El padre’ Linero se desahogó y expuso dura experiencia que vivió por la soledad

Alberto Linero, conocido popularmente como ‘El Padre’ Linero, es un antiguo sacerdote que se hizo famoso por el programa de televisión Día a Día, en el que compartía reflexiones, consejos y testimonios sobre la fe cristiana y la vida cotidiana.

Te puede interesar: Fernando ‘El Flaco’ Solórzano respondió a las críticas hacia ‘El cartel de los sapos’ y otras narconovelas

'El Padre' Linero es teólogo y filósofo de profesión. Además, tiene dos especializaciones, una maestría, un doctorado y ha escrito decenas de libros

¿Por qué se retiró ‘El padre’ Linero del sacerdocio?

Alberto Linero concedió una entrevista al programa de entretenimiento Se dice de mí, en la cual recordó las razones que lo llevaron a renunciar al sacerdocio en septiembre de 2018.

Durante mucho tiempo se especuló alrededor del tema y se dijo que el samario dejó de ser cura por cuestiones amorosas. Esto teniendo en cuenta que, tiempo después de retirarse, presentó a María Alcira Matallana Batista como su pareja.

Sin embargo, la decisión de ‘El padre’ Linero no fue motivada por el deseo de tener una pareja. Según contó, todo ocurrió cuando se dio cuenta que era un hombre solitario y, además de su mamá, no tenía quien lo acompañara en momentos difíciles de la vida.

“La soledad la sentí, sobre todo, cuando yo pesaba 122 kg y se me disparó el azúcar (...) Me llevaron a la Clínica Santa Fe, donde me tuvieron que bajar los niveles de azúcar con insulina y hacer de todo. Yo ese día experimente la verdadera soledad, pues no había quién me llevara un pato (vacenilla) para orinar, ni siquiera. Entonces imagínate, un hombre de 49 años tuvo que llamar a su mamá para que fuera a cuidarlo”, expresó.

Puedes leer también: Andrea Valdiri sorprendió con estas fotos sin ropa en la playa. Le llovieron elogios

“No le interesó a nadie porque los curas no le interesan a nadie, o por lo menos yo lo experimenté así (...) Yo creo que fue de esa clínica salí con la clara decisión de ya no volver a hacer servicio”, agregó Alberto Linero.

El mensaje de ‘El Padre’ Linero a sus críticos

El locutor de Mañanas Blu, programa de la emisora Blu Radio, aprovechó la ocasión y compartió unas palabras con todos aquellos que, incluso todavía, lo cuestionan por dejar el sacerdocio.

“Las señoras que tanto me critican no estuvieron allí pasándome el pato (...) Decían: ‘Ay, ¿y es que Dios no estuvo contigo?’. Sí, pero le pedí el pato a Dios y no lo llevó, y tampoco hubo quién lo llevara (...) Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las situaciones de los demás. Yo no dejé el servicio porque tuviera problemas de sexualidad, ni porque anduviera con la libido acelerada buscando con quién tener relaciones ¡Esa no era mi vida y yo no estaba en ese plan!”, señaló el hombre de 55 años.

Por último, ‘El Padre’ Linero advirtió que por renunciar al sacerdocio no perdió la fe ni dejó de lado sus creencias religiosas.

“Mi problema no era con Dios. Él siempre estuvo conmigo y siempre lo ha estado, incluso durante ese proceso. Yo no he dejado de quererlo ni de orar. De hecho, ahora oro más que nunca (...) Comencé a tener problemas de felicidad y de soledad porque me hizo falta gente, porque mis vínculos no eran tan fuertes”, concluyó en su charla con Se dice de mí.