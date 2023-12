‘El Padre’ Linero denunció estafas a su nombre a través de redes sociales

Alberto Linero, conocido entre el público colombiano como ‘El Padre’ Linero, sorprendió a sus seguidores de Instagram al alertar sobre una serie de robos y estafas que delincuentes han hecho en redes sociales a su nombre.

‘El Padre’ Linero hizo un pare en sus contenidos digitales para hablar sobre esta situación Fotografía por: Instagram

Así estafan a nombre de ‘El Padre’ Linero

Por medio de un video, el antiguo sacerdote mencionó que personas inescrupulosas han usado su nombre e imagen para promocionar diversos productos y servicios.

“Quiero insistir en tres cosas. Una, no hago ningún tipo de publicidad, ni de medicamentos, ni de inversiones financieras, ni nada por el estilo. Segundo, no ofrezco soluciones mágicas, en la vida siempre hay que esforzarse; mi fe siempre nos lleva a saber que hay que trabajar duró, no crea en eso, sospeché en todo lo que parezca mágico. Tercero, no crea en todo lo que hay en redes”, fueron las declaraciones del locutor de Blu Radio frente al tema.

Las reacciones a lo dicho por ‘El Padre’ Linero surgieron de inmediato y fueron varios los internautas que aseguraron haber visto esa publicidad rondando en distintas redes sociales.

“No es mentira lo que dices, yo te vi hace poco en un falso producto para la diabetes y se me hizo raro”, “esas personas están poniendo en riesgo la salud de muchas personas” y “gracias por la advertencia, una tía quería invertir dinero en una financiera que usa tu imagen”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Un repaso por la historia de Alberto ‘El Padre’ Linero

Se hizo famoso por su espacio en el programa de televisión Día a Día, en el que compartía reflexiones, consejos y testimonios sobre la fe cristiana y la vida cotidiana. Su carisma, su sentido del humor y su cercanía con la gente le ganaron el aprecio de muchos televidentes.

Sin embargo, en septiembre de 2019, el padre Linero sorprendió a sus seguidores y a los televidentes al anunciar su renuncia al sacerdocio para casarse. Algunos lo apoyaron y otros lo criticaron duramente.

El padre Linero explicó que sentía un vacío en su corazón y que encontró el amor en María Alcira Matallana Batista, una mujer con la que está a gusto compartiendo esta etapa y a quien presume a través de sus redes sociales.