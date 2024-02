Julio Iglesias cierra acuerdo millonario con Netflix y contará su vida en serie

El primer gran ídolo de la música en español sin duda fue Julio Iglesias. El artista, nacido hace 80 años en Madrid, se convirtió en la estrella más rutilante de habla hispana cuando llegó con su música al mercado anglo y luego, a escenarios asiáticos. Fue el primero en llegar a cien millones de álbumes vendidos. Además de ser reconocido como el intérprete más famoso en habla hispana, era considerado todo un playboy. Existe una leyenda que se mantuvo por tiempo que decía que había estado con casi mil mujeres. Él mismo se encargó de desvirtuarla con el paso de los años.

Julio, que antes de ser músico fue jugador de ligas inferiores en el Real Madrid y había estudiado derecho, es padre de Chabeli Iglesias, famosa presentadora española; de Enrique Iglesias, cantante y de Julio José, quien ha intentado seguir los pasos de su padre y su hermano menor, pero no ha contado con la misma suerte. Estos tres hijos los concibió con su primera esposa la socialité, Isabel Preysler.

Iglesias también tuvo otros retoños, cinco más; Rodrigo, las mellizas Cristina y Victoria, Miguel y Guillermo. Ellos fueron con su esposa actual Miranda, con quien reside desde los 90 en República Dominicana. La vida del español ha sido muy agitada en el plano profesional y en el personal y muy pronto él revelará detalles inéditos de la misma, pues ha dado su aprobación para llevarla a la pantalla.

Netflix convenció a Julio Iglesias de contar su vida

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que eran la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, dijo Iglesias sobre cómo llegó a la decisión de ser parte de este proyecto.

Por su parte, Netflix indicó que se encuentra en desarrollo y todo el proceso creativo se llevará a cabo junto al artista, que estará al tanto de cada uno de los aspectos de la producción. La serie contará todo el camino que recorrió Iglesias desde muy joven hasta alcanzar la cúspide.

El proyecto se encuentra en fase de escritura y luego, entrará en la producción, tal vez hasta entonces se sabrá quiénes serán los actores que harán parte del elenco. Lo cierto es que ya varios medios dicen que se estrenaría antes de culminar este 2024.

Teniendo en cuenta que Iglesias tiene bastante aspectos que revelar, desde ya se especula que la cifra que le ofreció la plataforma debió ser bastante jugosa para que él aceptara. Aún no se ha establecido de cuánto fue.

