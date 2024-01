Juliana Velásquez habló sobre la bulimia que padeció

Con siete años, Juliana Velásquez se apoderó de la televisión nacional. Gracias a su papel protagónico en Club 10, formato infantil del canal Caracol Club 10, la actriz, que hoy tiene 25 años y un Grammy Latino, se convirtió en una de las caras más reconocidas del entretenimiento en el país.

Casi 20 años después de su paso por el set de grabación, donde compartió con icónicos personajes como Aurelio Cheveroni, Mary Moon y Dinodoro, la bogotana ha hecho parte de importantes producciones como Pa´ quererte, La Gloria de Lucho e Historia de un crimen: Colmenares. Así mismo, es la creadora de producciones musicales como Dos y Ventidós.

Aunque su camino está lleno de éxitos y reconocimientos, la artista vivió momentos muy difíciles en la adolescencia. Su salud se vio afectada por los comentarios dentro de la industria.

Juliana Velásquez tuvo bulimia

Según comentó en una entrevista concedida a La Sala De Laura Acuña, formato de YouTube que conduce la santandereana, siempre fue una niña segura de sí misma, hasta que llegó a los 14 años.

“Empiezas a crecer, y a crecer, te empiezas a ver como una mujercita, y empieza la gente a señalar, y empieza la gente a ser supremamente fuerte, yo recibí demasiado bullying en redes sociales, desde muy chiquita (...) no faltaban los comentarios negativos. Empiezo yo a no quererme, a no aceptarme, a estar en contra de mi naturaleza, de mi cuerpo, de cómo me veo, y empiezo con mis trastornos de alimentación. Estuve más o menos, casi cuatro años siendo bulímica en silencio, sin compartirlo con nadie, porque me empezó a dar resultados”, inició diciendo.

La bulimia, según portales médicos especializados, es un trastorno alimentario que lleva a las personas a comer, para saciar el hambre, y luego vomitar para evitar el aumento de peso.

Su proceso fue largo y doloroso. La artista contó que se castigaba cuando no cumplía con las dietas que se proponía y cuando comía algo que se había prohibido.

Todo terminó un día en que, contó la creadora de temas como Joaquín y Cóseme, se despertó sin voz y con un sabor a sangre en su boca. Acudió de urgencia al médico y recibió una advertencia que le cambió la vida. El profesional que la atendió le advirtió que debía escoger entre recuperar su voz o seguir haciéndose daño.

Asustada, y con su meta clara, se dio cuenta que, para ella, su voz era más importante. Decidió cambiar su mentalidad y dedicarse por completo a la música.

Juliana superó hace varios años estos contratiempos, y hoy disfruta de Mar adentro, el libro que lanzó recientemente y que hace referencia a su tercer disco, que lleva el mismo nombre.