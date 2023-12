Jorge Barón habló de su ausencia en la mesa familiar durante Navidad y Año Nuevo

Jorge Barón es una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio colombiana, gracias a las seis décadas que lleva frente a los micrófonos y las cámaras de importantes programas.

Con la productora que lleva su nombre, el ibaguereño de 75 años ha liderado proyectos como El show de las estrellas y Embajadores de la música colombiana. Además, el público lo recuerda por conducir La fiesta de los hogares colombianos, un espacio que se transmite en vivo durante Navidad y Año Nuevo.

Jorge Barón y su 'Fiesta de los hogares colombianos' se ha convertido en la playlist de la celebración de muchas familias Fotografía por: Captura de pantalla Canal RCN

Jorge Barón cumplirá 60 años sin celebrar Navidad con su familia

La historia de este programa navideño comenzó el 31 de diciembre de 1963, en los estudios de la emisora Ondas de Ibagué, donde Jorge Eliécer Barón Ortiz trabajaba como locutor.

Aquel día, a pocas horas de darle la bienvenida al Año Nuevo, Luis Enrique Martínez, gerente fundador, le propuso conducir un espacio que tuviera al aire toda la música que los oyentes necesitaban para sus fiestas decembrinas. Cabe mencionar que aquel momento no existía la tecnología necesaria para dejar la música programada, entonces la transmisión solía concluir a las 7 de la noche.

Fue así como nació La fiesta de los hogares ibaguereños, un programa radial que resultó ser la antesala de La fiesta de los hogares colombianos, que se empezó a pasar por televisión a partir de 1979 con importantes cantantes y agrupaciones en vivo.

Desde entonces, incluido el año de la pandemia por el covid-19 (2020), Jorge Barón ha estado presente en las celebraciones de fin de año de millones de colombianos, aunque ausente en la mesa de su familia.

¿Cómo lleva la familia de Jorge Barón el no tenerlo durante Navidad y Año Nuevo?

Este ha sido un interrogante que ronda entre los televidentes cada que lo ven al aire, mientras ellos comparten con sus respectivos seres queridos..

Lo que siempre ha dicho el presentador tolimense es que, a pesar de no estar presente en las noches del 24 y 31 de diciembre, celebra con sus familiares los días siguientes, es decir, 25 de diciembre y 1 de enero.

Además, en una entrevista con Semana, Jorge Barón mencionó que el infaltable compromiso con La fiesta de los hogares colombianos es algo a lo que sus familiares ya se acostumbraron.

“Eso lo he hecho casi que toda la vida, entonces para ellos no es extraño. Este espacio es sagrado para mí y también para mi familia. Algunas veces, cuando mis hijos están en Colombia me acompañan a los eventos, o a veces también lo hacen algunos familiares que viven aquí en el país. Entonces lo que yo hago es celebrar por partida doble, un día con mi familia de corazón —que son todos los colombianos— y otro día con mi familia de sangre”, concluyó al respecto.