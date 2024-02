Jennifer López revela que Ben Affleck le terminó 3 días antes de la boda

Jennifer López y Ben Affleck conforman una de las parejas más mediáticas del entretenimiento y su historia de amor ha sido ampliamente revelada en los medios desde que hace 20 años estuvieron a punto de llegar al altar.

JLo y Ben se conocieron en 2002, durante el rodaje de Gigli, que no tuvo una buena crítica, pero que se convirtió en el génesis del amor de las dos celebridades. En esa época, la cantante estaba casada con su segundo marido, el bailarín Cris Judd. Meses después se separaba de él para darse una oportunidad con Ben. Se convirtieron así en la pareja más perseguida por los medios y se comprometieron en boda para el 2003. Sin embargo, inesperadamente el compromiso se rompió y cada uno decidió hacer su vida por separado.

En el 2021 cuando ella ya había roto su compromiso con el deportista Alex Rodríguez y Ben se había distanciado de Ana de Armas, retomaron la historia de amor que 17 años atrás habían interrumpido. Ben, con tres hijos que tuvo con Jennifer Garner, y JLo, con dos que engendró en su matrimonio con Marc Anthony, parecían listos para darse esa nueva oportunidad.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron dos veces 20 años después

Un año más tarde, en el 2022, se comprometieron y finalmente se casaron. Primero en una sencilla boda en Las Vegas y luego con una gran fiesta en agosto en la casa de él en Georgia.

La pareja sin duda ha demostrado al mundo entero que las segundas partes sí pueden ser buenas y funcionar. Ha sido en el documental The Greatest Love Story Never Told, que López estrenó en Netflix, donde quiso mostrar que su historia de amor con Affleck ha sido luchada y cultivada y se remontó a 20 años atrás, revelando la verdad de lo que sucedió cuando dejaron en vilo a sus seguidores que los querían ver caminar hacia el altar.

Aunque algunas versiones mencionaron que López había roto con su prometido, otros dijeron que fue, al contrario, ahora la misma cantante lo cuenta todo.

En su material, disponible en la plataforma, revela que Ben le terminó en el 2003 y que lo hizo a tan solo tres días de la boda.

JLo confesó que estaba muy molesta porque su novio la dejó antes de la boda. En su momento se supo que el actor no podía soportar más la presión de los medios sobre su relación y por ello, prefirió apartarse y no casarse. López contó en el documental que esta situación la llenó de mucha ira y por bastante tiempo no pudo perdonar a Affleck, quien ahora es su esposo.

En el documental también se evidencia que, sí hubo intentos de reconciliación, pero al final no funcionaron y se dejaron mutuamente en el 2004.

